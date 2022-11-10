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Мешканець Луганщини у центрі Львова спалив автомобіль за понад 1 мільйон гривень: фото

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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Мешканець Луганщини у центрі Львова спалив автомобіль за понад 1 мільйон гривень: фото

Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Зловмисника правохоронці знайшли за допомогою камер відеоспостереження.

33-річний мешканець Луганської області підпалив у центрі Львова автомобіль "Фольксваген", який належить 32-річному львів’янину.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

Про підпал автомобіля на вулиці Степана Бандери правоохоронці отримали повідомдення сьогодні, 9 листопада, близько 4:30 ранку.

Як встановили поліцейські, невідомий чоловік облив автомобіль "Фольксваген", який належить 32-річному львів’янину, легкозаймистою речовиною та підпалив, після чого втік з місця події. Сума збитків, завданих власнику транспортного засобу, становить близько 1 мільйона 200 тисяч гривень.

© Головне управління Національної поліції у Львівській області
Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Вивчивши відео з камер спостереження "Безпечна Львівщина", правоохоронці невдовзі встановили особу зловмисника, 33-річного мешканця Луганської області, та місце його перебування.

Поліцейські затримали його у центрі Львова і помістили до ізолятора тимчасового тримання.

© Головне управління Національної поліції у Львівській області
Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Нагадаємо, водій автомобіля Lexus збив на смерть пішохода у центрі Львова.

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Дата публікації
Перегляди
3372
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