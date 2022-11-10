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Чекав у під'їзді: у Львові чоловік жорстоко побив та обікрав воїна ЗСУ

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Чекав у під'їзді: у Львові чоловік жорстоко побив та обікрав воїна ЗСУ

Фото: Прокуратура Львівської області

Жителя Львова засудили за вчинення розбою в умовах воєнного стану.

У Львові до 8 років позбавлення волі засудили 58-річного чоловіка. Він побив та пограбував воїна ЗСУ. 

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура. 

За даними слідства, 58-річний раніше судимий чоловік напав на воїна ЗСУ біля квартири потерпілого. Зловмисник чекав на військового в підїзді його будинку. Він вдарив воїна по голові, після чого той знепритомнів. Нападник вкрав його рюкзак, в якому були мобільний телефон та документи. 

Поліція швидко розшукала нападника. На суді він визнав провину. Зловмисника засудили за вчинення розбою в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 ККУ). Чоловіка на 8 років відправили до в'язниці. 

Інші надзвичайні події у Львові 

У Львові 33-річний мешканець Луганської області підпалив автомобіль "Фольксваген", який належить 32-річному львів’янину. Про мотиви нападу поліція не повідомляє. 

Раніше водій автомобіля Lexus збив на смерть пішохода у центрі Львова.

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Дата публікації
Перегляди
813
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