Чекав у під'їзді: у Львові чоловік жорстоко побив та обікрав воїна ЗСУ

Жителя Львова засудили за вчинення розбою в умовах воєнного стану.
У Львові до 8 років позбавлення волі засудили 58-річного чоловіка. Він побив та пограбував воїна ЗСУ.
Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
За даними слідства, 58-річний раніше судимий чоловік напав на воїна ЗСУ біля квартири потерпілого. Зловмисник чекав на військового в підїзді його будинку. Він вдарив воїна по голові, після чого той знепритомнів. Нападник вкрав його рюкзак, в якому були мобільний телефон та документи.
Поліція швидко розшукала нападника. На суді він визнав провину. Зловмисника засудили за вчинення розбою в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 ККУ). Чоловіка на 8 років відправили до в'язниці.
Інші надзвичайні події у Львові
У Львові 33-річний мешканець Луганської області підпалив автомобіль "Фольксваген", який належить 32-річному львів’янину. Про мотиви нападу поліція не повідомляє.
Раніше водій автомобіля Lexus збив на смерть пішохода у центрі Львова.
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