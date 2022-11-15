Атака РФ по Львову: обесточены 80% города (фото)

Во Львове в результате ракетных обстрелов один человек ранен.

В результате массового ракетного удара РФ по Украине вечером, 15 ноября, без света осталось 80% Львова.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

По его словам, оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие электроснабжение. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла. Горячей воды тоже нет. Коммунальщики уже запускают дизель-генераторы.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

В результате ракетного обстрела один человек ранен. Потерпевшего госпитализировали.

Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Восстановительные работы начнутся после тревоги. В связи с отсутствием электричества об отбое тревоги в городе будут сообщать машины с громкоговорителями.

Садовый призвал горожан вообще привыкать жить без электричества, учитывая последнюю ситуацию в стране.