47-річна жінка зарізала свого співмешканця у Львівській області

На Львівщині поліцейські затримали зловмисницю, причетну до вбивства свого співмешканця.

У понеділок, 4 липня, раніше судима 47-річна мешканка Борислава Львівської області зарізала чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

"Близько 22:30, до поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої про те, що в одному з будинків на вулиці Дрогобицькій у місті Борислав виявлено тіло чоловіка з ножовим пораненням", - йдеться у повідомленні.

У будинку поліцейські виявили тіло 47-річного місцевого мешканця з ознаками насильницької смерті. Опитавши сусідів та провівши інші оперативно-розшукові заходи, правоохоронці встановили, що до вбивства чоловіка причетна його співмешканка, раніше судима жителька Борислава віком 47 років. Між співмешканцями виник конфлікт, під час якого жінка вдарила ножем в ногу потерпілого, внаслідок чого він помер.

Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Зловмисницю вже затримали.

У справі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні вбивства та обрання запобіжного заходу - під вартою.

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