Андрій Веселий привіз легендарну картину з російським кораблем до Дрогобича

Картина кримського художника Бориса Гроха «Русскій воєнний корабль, іди …» була продана на благодійному аукціоні та переїздить до Дрогобича. За підсумками торгів Благодійний Фонд Родини Веселого виклав за знакову для українців ілюстрацію 18 тисяч доларів, та ще 128 тисяч гривень – за марку, створену за мотивами картини.

Аукціон став частиною благодійного гастро-вечора, що відбувся 30 червня у Львові в рамках проєкту «1000 автомобілів свободи». За кошти від продажу усіх лотів придбають машини для українських військовослужбовців. Окрім авто, на фронт також поїдуть бронежилети, каски, аптечки, продуктові набори та інші необхідні речі. Усього на потреби військових в ході вечора зібрали понад 800 тисяч гривень.

«Приємно бути дотичним до сучасного українського мистецтва воєнного часу. Особливо, коли кошти від покупки картини будуть спрямовані на те, щоб наблизити зустріч усієї російської армії зі славнозвісним кораблем», - коментує свою покупку засновник фонду Андрій Веселий.

Благодійник планує виставити картину та марку в одному з громадських просторів Дрогобича, щоб дрогобичани та гості міста мали змогу побачити витвори, котрі підіймають український бойовий дух в умовах війни.

Фраза «Русскій воєнний корабль, іді …» стала одним із символів українського опору загарбникам із Росії. Вперше вона пролунала від українського прикордонника на острові Зміїний. Нею український захисник відповів на пропозицію здатися від російського корабля. Ця ж фраза надихнула художника Бориса Гроха, родом із Криму, на створення однойменної картини. 12 квітня Укрпошта випустила поштову марку «Русскій воєнний корабль, іді…», створену за мотивами картини. А 14 квітня зображений на картині та марці корабель – флагман Чорноморського флоту РФ крейсер «Москва» - продемонстрував від’ємну плавучість. Тобто, затонув після зустрічі з українською ракетою. Після цього Укрпошта випустила ще одну марку – «Русскій воєнний корабль… Всьо!». Українці купили більше 800 тисяч таких марок лишень за перший день продажів.

БО «Благодійний фонд Родини Веселого» створено Андрієм Веселим у 2013 році для реалізації соціальних проєктів. Зокрема, для допомоги військовослужбовцям та родинам захисників, що загинули.

Від 24 лютого, з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Фонд займається логістичним хабом у Дрогобичі, опікується гуманітарною допомогою для переселенців та матеріальною допомогою для військових частин.