СБУ затримала двох "кремлівських шанувальниць" зі Львова, які підтримували напад Росії на Україну

СБУ викривати двох ворожих інтернет-агітаторок з Львівщини, які підтримували агресію Росії, та поширювали проросійську пропаганду в забороненій соцмережі "Одноклассники".
"Кремлівські шанувальниці" виправдовували військову агресією РФ проти України та підтримували злочинні дії окупантів.
Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.
"Жительки Львова та області поширювали проросійські наративи у забороненій соцмережі "Одноклассники". Впродовж тривалого часу вони розповсюджували матеріали, у яких відкрито виправдовували та прославляли злочинні дії російських військових, дискредитували сили ЗСУ та поширювали антиукраїнські дописи", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуку за місцями проживання зловмисниць правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.
Наразі двом жінкам повідомлено про підозри у вчинені злочину за ч. 2 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.
Матеріали справи стосовно однієї з фігуранток скеровано до суду для винесення вироку та визначення міри покарання.
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