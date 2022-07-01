СБУ затримала двох "кремлівських шанувальниць" зі Львова, які підтримували напад Росії на Україну

СБУ затримала двох "кремлівських шанувальниць" зі Львова, які підтримували напад Росії на Україну

СБУ викривати двох ворожих інтернет-агітаторок з Львівщини, які підтримували агресію Росії, та поширювали проросійську пропаганду в забороненій соцмережі "Одноклассники".

"Кремлівські шанувальниці" виправдовували військову агресією РФ проти України та підтримували злочинні дії окупантів.

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

"Жительки Львова та області поширювали проросійські наративи у забороненій соцмережі "Одноклассники". Впродовж тривалого часу вони розповсюджували матеріали, у яких відкрито виправдовували та прославляли злочинні дії російських військових, дискредитували сили ЗСУ та поширювали антиукраїнські дописи", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцями проживання зловмисниць правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

Наразі двом жінкам повідомлено про підозри у вчинені злочину за ч. 2 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) КК України.

Матеріали справи стосовно однієї з фігуранток скеровано до суду для винесення вироку та визначення міри покарання.

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