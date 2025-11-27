У Львові заявили про можливе вбивство собак: що каже поліція

Собаки / © unsplash.com

У Львові правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ймовірного жорстокого поводження з тваринами, внаслідок якого загинули дві собаки.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

За інформацією поліції, 26 листопада до відділку звернулася місцева мешканка із заявою про можливе вбивство двох її собак у Сихівському районі міста. Співробітники відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України — «Жорстоке поводження з тваринами».

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років. Додатково може застосовуватися конфіскація тварини. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин події та причетних осіб.

Нагадаємо, поліція Києва в коментарі для ТСН.ua підтвердила факт вбивства кота підлітком в районі Академмістечка, про що раніше було повідомлено у соцмережах.

Раніше зоозахисники заявили, що в серпні керівниця та інші працівники магазину задушили безпритульного кота. Після вбивства кота його тіло зникло і станом на зараз невідомо, що з ним. Зоозахисниця Ніна Прокопець не виключає, що тіло тварини навмисно сховали від слідства.