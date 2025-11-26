ТСН у соціальних мережах

На Львівщині оголошено І рівень небезпеки: у чому причина

У Львові та області попереджають про ожеледицю протягом кількох днів.

Наталія Магдик
Ожеледиця

Ожеледиця / © УНІАН

На дорогах Львова та області 27–30 листопада очікується ожеледиця. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Також синоптики попереджають, що 28–30 листопада вночі та вранці ситуація повториться — на автошляхах знову буде слизько через утворення льодяної кірки.

Для регіону оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Водіїв закликають бути максимально уважними, дотримуватися безпечної швидкості та уникати різких маневрів.

Пішоходам також радять обирати неслизьке взуття та бути обережними під час пересування.

Погоду в регіоні формуватиме вплив висотної улоговини. У Львівській області очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Подекуди можливий невеликий мокрий сніг, місцями спостерігатиметься слабкий туман. На автошляхах — ожеледиця. Вітер прогнозується західний, помірної сили — 7–12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від –3° до +2°, удень становитиме 0…+5°.

У Львові вночі синоптики прогнозують –1…+1°, а вдень — від +2° до +4°.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні триває період аномально теплої погоди, який уже встановив кілька температурних рекордів.

