Львов
129
1 мин

Во Львове заявили о возможном убийстве собак: что говорит полиция

Полиция Львова расследует вероятное жестокое убийство двух собак на Сыхове.

Руслана Сивак
Собаки

Собаки / © unsplash.com

Во Львове правоохранители начали уголовное производство по факту вероятного жестокого обращения с животными, в результате которого погибли две собаки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

По информации полиции, 26 ноября в отделение обратилась местная жительница с заявлением о возможном убийстве двух ее собак в Сиховском районе города. Сотрудники отдела полиции №2 Львовского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины — «Жестокое обращение с животными».

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от одного до трех лет или лишения свободы сроком от двух до трех лет. Дополнительно может использоваться конфискация животного. В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Напомним, полиция Киева в комментарии для ТСН.ua подтвердила факт убийства кота подростком в районе Академгородка, о чем ранее было сообщено в соцсетях.

Ранее зоозащитники заявили, что в августе руководительница и другие работники магазина задушили бездомного кота. После убийства кота его тело исчезло и сейчас неизвестно, что с ним. Зоозащитница Нина Прокопец не исключает, что тело животного специально спрятали от следствия.

129
