Діти львівської анестезіологині жорстоко поводилися з домашньою твариною — розмалювали кота фломастерами та піднімали його за одну лапу. Відео процесу в соцмережі опублікував батько дітей — чоловік лікарки. Поліція відреагувала на інцидент — розпочала перевірку та склала на чоловіка адміністративні протоколи.

Про це йдеться у повідомленні поліції Львівської області.

На відео, що виявили правоохоронці 2 листопада під час моніторингу соціальних мереж, маленька дівчинка розфарбовує кота фломастерами. Старша донька каже, що так робити не можна, однак і сама теж піднімає кота за одну лапку.

«За фактом негайно було призначено перевірку. Співробітники відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції встановили особу батька дитини, який публікував відео в одній із соціальних мереж. Ним виявився 30-річний житель Золочівського району», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

На чоловіка склали адміністративні протоколи за декількома статтями.

ч.1 ст.184 КУпАП — невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей (штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

ч.1 ст.89 КУпАП — жорстоке поводження з тваринами (штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів).

Матеріали справи передали до суду., а тварину тимчасово передали зоозахисникам до ухвалення остаточного рішення.

Реакція зоозахисників і користувачів

Відео викликало обурення у користувачів соцмережі, серед яких про жорстоке поводження з тваринами висловилися і зоозахисники. Вони також звернули увагу, що інцидент не обмежився лише розмальовуванням кота. Інший кіт у родині теж постраждав.

«Кіт паралізований і виснажений від страху. Це не одноразова акція, а цінності, які батьки закладають у дитину», — написала зоопсихологиня Соня Вонс.

«@lviv_1tmo, в вашій лікарні працюють садисти, які виставляють знущання над тваринами. Ці відео підуть до поліції, як доказ по статті за Жорстоке поводження з тваринами», — написала користувачка dr.tsarova.

Правозахисна організація UAnimals звернулася до поліції.

Як передає видання ZAXID.NET, на відео — діти анестезіологині лікарні Святого Пантелеймона Христини. В описі її сторінки в соцмережі було вказане саме це місце роботи, хоча пізніше вона цю інформацію прибрала.

Після розголосу вона вибачилася і пояснила, що старша донька лише приглядала за молодшою.

«Я ці дії засуджую. Провела з дітьми виховну розмову і готова віддати кота зоозахисникам», — сказала лікарка.

Зазначимо, що у коментарі для ТСН.ua речниця Першого медоб’єднання Львова Карина Швець підтвердила інформацію, яка з’явилась раніше про те, що подія із твариною сталася у родині їхньої співробітниці. Але при цьому підкреслила, що позиція медзакладу однозначна: неприйнятне ставлення до тварин суперечить цінностям їхньої установи.

Як з’ясував ТСН.ua, у Першому медичному об’єднанні Львова попередньо не виключають, що ця лікарка може бути звільнена.