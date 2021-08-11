Смерть ученика во время экскурсии на водопад: во Львове учительнице объявили о подозрении

Смерть ученика во время экскурсии на водопад: во Львове учительнице объявили о подозрении

Учительнице грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Из-за смерти ученика 6 класса во время экскурсии на водопад Каменка Львовской области 45-летней учительнице объявили о подозрении.

Об этом сообщает Zaxid.net.

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По данным издания, обвинительный акт против учительницы уже направили в Сколевской районний суд.

Известно, что подозреваемая учительница работает в львовской школе №82 и именно она была классной руководительницей покойного 12-летнего школьника.

45-летней учительнице инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ст. 137 ч. 2 УК), санкция этой статьи предусматривает от трех до пяти лет заключения.

Напомним, ученик 6 класса погиб 2 июня в ходе школьной экскурсии в с. Каменка Стрыйского района Львовской области. Трагедия произошла из-за того, что парень хотел сделать Селфи на фоне водопада. В классного руководителя школьника после трагедии случился сердечный приступ, она попала в реанимацию. Также в больницу с переохлаждением доставили учителя, который пытался спасти ребенка.

По факту гибели ребенка полиция открыла уголовное производство.

В пятницу, 4 июня, погибшего 12-летнего Артема похоронили во Львове.

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