Пережила концлагеря и ссылку: на 100-м году жизни умерла связная УПА "Фиалка"

Связная УПА Мария Мельник / © соцмережі

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В городе Стрый на Львовщине на 100-м году жизни скончалась участница освободительной борьбы и связная УПА Мария Мельник на псевдо «Фиалка». Женщина прошла через советские концлагеря, ссылку и была участницей Кенгирского восстания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее внучка Галина Кравцова.

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Деятельность в ОУН-УПА и арест

Мария Мельник родилась в семье члена ОУН Федора (Теодора) Сурмыка. В 1943 году она вступила в ряды ОУН. Впоследствии стала связной УПА.

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Женщина собирала деньги на продукты и одежду для повстанцев. Доставляла тайные сообщения в другие населенные пункты и ухаживала за ранеными бойцами, которые скрывались в тайнике во дворе ее семьи.

В 1944 году отец Марии ушел с руководством УПА и пропал без вести (вероятно, погиб в Закарпатье). Саму же Марию арестовали 9 февраля 1946 года.

Концлагеря, Кенгирское восстание и ссылка

Военный трибунал 27 июня 1946 осудил связную по ст. 20, 54-I «а» и 54-II УК УССР до 10 лет лишения свободы и 5 лет выселения. Наказание она отбывала на строительных работах в концлагере «Нарва» в Эстонии и поселке Кенгир в Казахстане. В 1954 году Мария Мельник участвовала в Кенгирском восстании узников.

Связная УПА Мария Мельник / © соцмережі

После освобождения из концлагеря 17 июня 1955 г. ее отправили на выселение в Омскую область (Россия), где она работала на лесосплаве. Только 16 апреля 1957 года по решению Верховного Суда РСФСР ее уволили из спецпоселения. Вернувшись в Украину, Мария выяснила, что ее дом снесли.

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Во взрослом возрасте Мария вместе с мужем Михаилом воспитала двоих детей, имела троих внуков и правнуков. Она проживала в Стрые.

Чин похорон начнется 23 октября в 11.00 в доме Марии. Заупокойная служба состоится в часовне священномученика Иосафата Кунцевича на улице Дрогобычской в Стрые.

Напомним, во Львове на 110-м году жизни скончалась врач и бывшая связная УПА Елена Рыбалко. Она пережила Голодомор, помогала раненым повстанцам и почти всю жизнь посвятила медицине.

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