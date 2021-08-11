Родился без пищевода: во Львове медики спасли младенца, от которого отказались родители

Родился без пищевода: во Львове медики спасли младенца, от которого отказались родители

Медики сообщили, что пока ребенок ищет любящих родителей.

Во Львове медики спасли 4-месячного Романа, который родился без пищевода и от него отказались родители.

Об этом сообщили в областной детской клинической больницы Охматдет

Больного мальчика с родильного сразу перевели в Охматдет. Там медики спасали ребенка, пытаясь еще и заменить ему родителей, ведь выздоравливать мальчик должен был вынужден в одиночку.

"Обычно атрезия пищевода у детей — это когда нет части пищевода с разобщенными дистальным и проксимальным сегментами. Такой недостаток — один из самых тяжелых, несовместимых с жизнью, если помощь хирурга не предоставлена вовремя", — говорится в сообщении.

По словам медиков, Рома не мог глотать, для него каждое кормление становилось катастрофой — еда вместо желудка попадала в дыхательные пути.

"Хирурги начали I этап — операцию для установки специальных клипс, чтобы перекрыть доступ из пищевода в трахею и содержимое желудка не попадало в легкое. На втором этапе врачи пересекли пищевод и соединили его с слепым сегментом желудка, дефект закрыли собственными тканями пищевода ребенка. После операций у ребенка остались рубцы, произошло сужение пищевода. Чтобы это состояние устранить, продолжается серия хирургических процедур — бужирование пищевода. То есть малыш еще остается под наблюдением врачей ", — сообщили в Охматдете.

После операции мальчик уже может самостоятельно есть смесь, это медики называют большим достижением, поскольку ранее ребенка кормили из трубки в животе.

"Ребенок нормально растет и развивается, как другие дети, ест сама и все у нее будет хорошо. Рому ждет буквально еще несколько процедур бужирование и он может ехать домой навсегда. Сейчас он нуждается в уходе и всего, тому, что другие дети его возраста ", — пояснил торакальный хирург Олег Ленив.

Медики сообщили, что пока ребенок ищет любящих родителей. Врачи же обещают быть ангелами-хранителями для Ромы и в дальнейшем.

Напомним, во Львове медики удалили мужчине 25-сантиметровую опухоль печени.

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