Львовские студенты смогут заселиться в общежития только с прививкой против коронавируса

Львовские студенты смогут заселиться в общежития только с прививкой против коронавируса

Таким образом в области хотят увеличить количество вакцинированного населения.

Во Львовской области планируют наращивать темпы вакцинации. В связи с этем, областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Львовской ОГА рекомендовала ректорам учебных заведений заселять в общежития только вакцинированных студентов.

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Об этом сообщили в пресс-службе ЛОГА.

Во время заседания комиссии, которое состоялось 10 августа, говорилось о том, что осенью этого года ожидается очередной всплеск коронавирусной инфекции, в частности, штамма "Дельта". Поэтому члены комиссии областного ТЭБ и ЧС приняли решение ускорить вакцинацию жителей Львовщины.

"На Львовщине категория студентов составляет более 100 тысяч человек. Тем самым увеличится распространения вируса COVID-19 в основном среди молодежи. Поэтому, члены комиссии рекомендуют руководителям учебных заведений (в частности, ректорам высших учебных заведений) проводить заселение студентов в ведомственные общежития только после прохождения полного курса вакцинации от COVID-19 ", — говорится в сообщении.

По словам директора департамента здравоохранения Ореста Чемериса, показатель прививок во Львовской области сейчас ниже среднего, если сравнивать с другими областями Украины. Неудовлетворительными остаются темпы вакцинации в отдельных общинах.

Поэтому члены комиссии обязали председателей РГА взять под личный контроль процедуру вакцинальной кампании в подчиненных территориях.

Напомним, глава Минздрава пообещал за 100 дней вакцинировать каждого четвертого украинца. Также в Украине увеличили количество пунктов, где можно сделать прививку от коронавируса.

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