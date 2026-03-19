Жуткое ДТП на Львовщине: человек заживо сгорел в автомобиле
На место уже прибыли пожарные, полиция и “скорая”. Очевидцы говорят, что автомобиль вспыхнул мгновенно.
Ужасное ДТП произошло в Дублянах (Львовская область) — после столкновения автомобиль мгновенно охватило пламя.
Об этом сообщают местные паблики и очевидцы происшествия.
По предварительной информации, очевидцы не успели спасти человека, оказавшегося заблокированным в салоне.
Автомобиль сгорел дотла. Очевидцы сообщают: взрыв произошел в считанные минуты, из-за чего помочь человеку внутри авто было невозможно.
На место происшествия прибыли пожарные, а также кареты скорой помощи и полиция.
Правоохранители устанавливают личность погибшего и причины, приведшие к роковому столкновению.
