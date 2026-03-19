Жуткое ДТП на Львовщине: человек заживо сгорел в автомобиле

Ужасное ДТП произошло в Дублянах (Львовская область) — после столкновения автомобиль мгновенно охватило пламя.

Об этом сообщают местные паблики и очевидцы происшествия.

По предварительной информации, очевидцы не успели спасти человека, оказавшегося заблокированным в салоне.

Автомобиль сгорел дотла. Очевидцы сообщают: взрыв произошел в считанные минуты, из-за чего помочь человеку внутри авто было невозможно.

На место происшествия прибыли пожарные, а также кареты скорой помощи и полиция.

Правоохранители устанавливают личность погибшего и причины, приведшие к роковому столкновению.

