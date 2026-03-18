Львов
1921
1 мин

"Шахед" атаковал главное Управление СБУ во Львовской области — что известно о последствиях

«Шахед» пролетел через всю Украину.

Вера Хмельницкая
Шахед атаковал Львов / © tsn.ua

Поздно вечером 18 марта зафиксирован удар дрона-камикадзе типа «Шахед» по Главному управлению СБУ во Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, дрон пролетел через всю территорию Украины и попал в объект во Львове во время воздушной тревоги. Предварительно известно, что пострадавших нет. На месте прилета работают все профильные службы для ликвидации последствий.

Отметим, что в центре Львова был слышен звук взрыва, а обломки БпЛА уже обнаружены в городе.

Козицкий подчеркнул, что ситуация контролируется, а правоохранительные и спасательные службы оперативно реагируют на инцидент.

«Вражеский беспилотник атаковал Главное Управление СБУ во Львовской области. Есть разрушение. Также во Львове обнаруживают обломки БПЛА. Если наткнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите — может сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС», — призвал Козицкий.

Напомним, ранее эксперты объяснили, как Россия изменила тактику воздушных атак, в частности, на Киев.

Враг два дня подряд атакует столицу в утренние часы, днем и вечером, когда на улицах — тысячи людей, которые едут на работу, идут по делам или находятся на занятиях в школах.

Военный эксперт Олег Жданов вскрыл цель РФ и предупредил о новой атаке.

