Моторошна ДТП на Львівщині: людина живцем згоріла в автівці

На місце вже прибули пожежники, поліція та «швидка». Очевидці кажуть, що автівка спалахнула миттєво.

© pixabay.com

Жахлива ДТП сталася у Дублянах (Львівська область) — після зіткнення автівку миттєво охопило полум’я.

Про це повідомляють місцеві пабліки та очевидці події.

За попередньою інформацією, очевидці не встигли врятувати людину, яка опинилася заблокованою у салоні.

Автівка згоріла вщент. Очевидці повідомляють: вибух стався за лічені хвилини, через що допомогти людині всередині авто було неможливо.

Наразі на місце події прибули пожежники, а також карети швидкої допомоги та поліція.

Правоохоронці встановлюють особу загиблого та причини, які призвели до фатального зіткнення.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині водій збив двох сестер. Одна дівчина загинула на місці, інша — з травмами госпіталізована до лікарні.

