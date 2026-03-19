- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
- Кількість переглядів
- 394
- Час на прочитання
- 1 хв
Моторошна ДТП на Львівщині: людина живцем згоріла в автівці
На місце вже прибули пожежники, поліція та «швидка». Очевидці кажуть, що автівка спалахнула миттєво.
Жахлива ДТП сталася у Дублянах (Львівська область) — після зіткнення автівку миттєво охопило полум’я.
Про це повідомляють місцеві пабліки та очевидці події.
За попередньою інформацією, очевидці не встигли врятувати людину, яка опинилася заблокованою у салоні.
Автівка згоріла вщент. Очевидці повідомляють: вибух стався за лічені хвилини, через що допомогти людині всередині авто було неможливо.
Наразі на місце події прибули пожежники, а також карети швидкої допомоги та поліція.
Правоохоронці встановлюють особу загиблого та причини, які призвели до фатального зіткнення.
