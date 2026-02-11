Во Львове людей предупредили об опасности после удара "Кинжалов": что известно

Последствия ракетной атаки Кинжалом РФ по Львову 11 февраля

Реклама

В Золочевском и Львовском районах обнаружили останки российских аэробалистических ракет «Кинжал», которыми враг атаковал область сегодня, 11 февраля.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Он призвал граждан быть крайне осторожными и не касаться обломков ракет.

Реклама

«Не подходите близко к таким находкам, потому что они могут сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС», — отметил Максим Козицкий.

Также добавил, что воздушная тревога в регионе продолжалась с 14:39 до 15:27. По данным ОВА, российские войска совершили пуски ракет «Кинжал» с истребителей МиГ-31К, взлетевших с российского аэродрома Саваслейка.

Последствия ракетной атаки «Кинжалом» РФ по Львову 11 февраля.

Благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны Украины ракеты не достигли своих целей. По предварительным данным, на территории области обошлось без погибших и пострадавших. В настоящее время идет обследование территорий, где упали обломки сбитых воздушных целей.

Последствия ракетной атаки «Кинжалом» РФ по Львову 11 февраля.

Напомним, днем 11 февраля Львов атаковали российские «Кинжалы». По словам мэра, информации о разрушениях или пострадавших нет. Территорию общины обследуют специалисты. Как сообщил городской голова Андрей Садовый, информации о разрушениях или пострадавших нет.

Реклама

Ранее в Украине была объявлена воздушная тревога. Речь шла о ракетной угрозе.