ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Львов
Количество просмотров
3603
Время на прочтение
1 мин

Во Львове людей предупредили об опасности после удара "Кинжалов": что известно

Спасатели обнаружили обломки ракет «Кинжал». Жителей предупреждают о смертельной опасности.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Последствия ракетной атаки Кинжалом РФ по Львову 11 февраля

Последствия ракетной атаки Кинжалом РФ по Львову 11 февраля

В Золочевском и Львовском районах обнаружили останки российских аэробалистических ракет «Кинжал», которыми враг атаковал область сегодня, 11 февраля.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Он призвал граждан быть крайне осторожными и не касаться обломков ракет.

«Не подходите близко к таким находкам, потому что они могут сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС», — отметил Максим Козицкий.

Также добавил, что воздушная тревога в регионе продолжалась с 14:39 до 15:27. По данным ОВА, российские войска совершили пуски ракет «Кинжал» с истребителей МиГ-31К, взлетевших с российского аэродрома Саваслейка.

Последствия ракетной атаки «Кинжалом» РФ по Львову 11 февраля.

Последствия ракетной атаки «Кинжалом» РФ по Львову 11 февраля.

Благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны Украины ракеты не достигли своих целей. По предварительным данным, на территории области обошлось без погибших и пострадавших. В настоящее время идет обследование территорий, где упали обломки сбитых воздушных целей.

Последствия ракетной атаки «Кинжалом» РФ по Львову 11 февраля.

Последствия ракетной атаки «Кинжалом» РФ по Львову 11 февраля.

Напомним, днем 11 февраля Львов атаковали российские «Кинжалы». По словам мэра, информации о разрушениях или пострадавших нет. Территорию общины обследуют специалисты. Как сообщил городской голова Андрей Садовый, информации о разрушениях или пострадавших нет.

Ранее в Украине была объявлена воздушная тревога. Речь шла о ракетной угрозе.

Дата публикации
Количество просмотров
3603
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie