Россия может готовить более мощный удар после Львова: авиаэксперт предупредил о новой атаке
Переброска крылатых ракет на стратегические аэродромы РФ может сигнализировать о новом ударе.
Россия активизировала опрокидывание крылатых ракет на аэродромы стратегической авиации в Энгельсе и Оленье, одновременно ротирует полки дальней авиации, заменяя их самолетами с Дальнего Востока.
Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал об этом «24 каналу».
Он пояснил, что подобная активность военно-транспортной авиации может свидетельствовать о подготовке к масштабному ракетному удару. Однако точно предсказать время и мощь возможной атаки невозможно.
По словам Романенко, подавляющая часть дальней авиации России вооружена крылатыми ракетами. МиГ-31К с ракетами «Кинжал» также входит в состав авиации, но основная масса самолетов использует именно крылатые ракеты.
«Трудно точно предсказать, когда будет налет и какова будет его интенсивность, — отметил эксперт.
Однако активность транспортной авиации, по его словам, позволяет примерно оценить подготовку возможных ударов.
Отметим, что днем 11 февраля Львов атаковали «Кинжалы». Мэр Андрей Садовый рассказал подробности. В настоящее время территорию общины обследуют специалисты.
Известно, что в направлении Львова летели два «Кинжала». Они были обезврежены силами ПВО.
Перед этим Воздушные силы предупредили о скоростных целях по направлению к западу Украины.
Для всей Украины днем 11 февраля была объявлена ракетная опасность, поскольку в России зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К. Он может запускать аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».