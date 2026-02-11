Россия может готовить более мощный удар после Львова: авиаэксперт предупредил о новой атаке

Россия может готовить более мощный удар после Львова / © Defence express

Реклама

Россия активизировала опрокидывание крылатых ракет на аэродромы стратегической авиации в Энгельсе и Оленье, одновременно ротирует полки дальней авиации, заменяя их самолетами с Дальнего Востока.

Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал об этом «24 каналу».

Он пояснил, что подобная активность военно-транспортной авиации может свидетельствовать о подготовке к масштабному ракетному удару. Однако точно предсказать время и мощь возможной атаки невозможно.

Реклама

По словам Романенко, подавляющая часть дальней авиации России вооружена крылатыми ракетами. МиГ-31К с ракетами «Кинжал» также входит в состав авиации, но основная масса самолетов использует именно крылатые ракеты.

«Трудно точно предсказать, когда будет налет и какова будет его интенсивность, — отметил эксперт.

Однако активность транспортной авиации, по его словам, позволяет примерно оценить подготовку возможных ударов.

Отметим, что днем 11 февраля Львов атаковали «Кинжалы». Мэр Андрей Садовый рассказал подробности. В настоящее время территорию общины обследуют специалисты.

Реклама

Известно, что в направлении Львова летели два «Кинжала». Они были обезврежены силами ПВО.

Перед этим Воздушные силы предупредили о скоростных целях по направлению к западу Украины.

Для всей Украины днем 11 февраля была объявлена ракетная опасность, поскольку в России зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К. Он может запускать аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».