У Львові людей попередили про небезпеку після удару "Кинджалів": що відомо
Рятувальники виявили уламки ракет «Кинджал». Мешканців попереджають про смертельну небезпеку.
У Золочівському та Львівському районах виявили рештки російських аеробалістичних ракет «Кинджал», якими ворог атакував область сьогодні, 11 лютого.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Він закликав громадян бути вкрай обережними та не торкатися уламків ракет.
«Не підходьте близько до таких знахідок, бо вони можуть здетонувати. Одразу викликайте поліцію та ДСНС», — зазначив Максим Козицький.
Він також додав, що повітряна тривога в регіоні тривала від 14:39 до 15:27. За даними ОВА, російські війська здійснили пуски ракет «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К, які злетіли з російського аеродрому «Саваслейка».
Завдяки ефективній роботі Сил протиповітряної оборони України ракети не досягли своїх цілей. За попередньою інформацією, на території області минулося без загиблих і постраждалих. Наразі триває обстеження територій, де впали уламки збитих повітряних цілей.
Нагадаємо, вдень 11 лютого Львів атакували російські «Кинджали». За словами мера, інформації про руйнування чи постраждалих немає. Територію громади обстежують фахівці. Як повідомив міський голова Андрій Садовий, інформації про руйнування чи постраждалих немає.
Раніше в Україні оголосили повітряну тривогу. Йшлося про ракетну загрозу.