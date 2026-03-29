Массовое отравление детей в детском саду на Львовщине: малыши госпитализированы — какая причина

Львовщина в очередной раз испытала вспышку кишечной инфекции. На этот раз в Шептицком районе отравились дети в детском саду. Некоторых малышей доставили в больницу.

Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

В течение 27-29 марта 2026 в инфекционное отделение Сокальской районной больницы попали 8 детей, говорится в сообщении.

У всех наблюдались классические симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, боль в животе и диарея. Состояние госпитализированных медики оценивают как средней тяжести.

Предварительное расследование установило, что все пострадавшие посещали один и тот же детский сад в Сокале и питались в заведении.

Специалисты Центра контроля и профилактики болезней совместно с Госпродпотребслужбой уже начали эпидемиологическое расследование:

опрос детей и их родителей;

выяснение, какие продукты употреблялись при нахождении в саду;

отбор образцов пищевых продуктов, воды и смыва для лабораторного анализа;

обследование работников заведения.

Источник инфекции и пути ее передачи устанавливаются.

Медики призывают родителей и жителей региона внимательно следить за самочувствием детей. При появлении симптомов кишечной инфекции немедленно обращаться к врачу.

Обновления о ситуации будут публиковаться на странице ГУ «Львовский ОЦКПХ МЗ».

Напомним, стадо известно, что детский развлекательный комплекс Happy Land в Николаеве, где раньше отравились дети, временно закрыли на проверку.

Также недавно во Львове зафиксировали массовое отравление в одном из развлекательных заведений. Там уже установили причину вспышки острой кишечной инфекции.

По результатам эпидемиологического расследования по состоянию на 6 марта 2026 года возбудителем заболевания оказался норовирус.

В общей сложности тогда во Львове зафиксировали 44 случая инфицирования. Подавляющее большинство из которых — 32 пациента — это дети. Все больные завершили курс лечения и выписаны из медицинских учреждений в удовлетворительном состоянии.