- Дата публикации
-
- Категория
- Львов
- Количество просмотров
- 1150
- Время на прочтение
- 2 мин
Массовое отравление детей в детском саду на Львовщине: малыши госпитализированы — какая причина
В Сокале на Львовщине зафиксировано массовое отравление детей в детском саду. Госпитализированы 8 детей с симптомами кишечной инфекции.
Львовщина в очередной раз испытала вспышку кишечной инфекции. На этот раз в Шептицком районе отравились дети в детском саду. Некоторых малышей доставили в больницу.
Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний.
В течение 27-29 марта 2026 в инфекционное отделение Сокальской районной больницы попали 8 детей, говорится в сообщении.
У всех наблюдались классические симптомы острой кишечной инфекции: тошнота, рвота, боль в животе и диарея. Состояние госпитализированных медики оценивают как средней тяжести.
Предварительное расследование установило, что все пострадавшие посещали один и тот же детский сад в Сокале и питались в заведении.
Фацивцы начали расследование отравления детей во Львовской области
Специалисты Центра контроля и профилактики болезней совместно с Госпродпотребслужбой уже начали эпидемиологическое расследование:
опрос детей и их родителей;
выяснение, какие продукты употреблялись при нахождении в саду;
отбор образцов пищевых продуктов, воды и смыва для лабораторного анализа;
обследование работников заведения.
Источник инфекции и пути ее передачи устанавливаются.
Медики призывают родителей и жителей региона внимательно следить за самочувствием детей. При появлении симптомов кишечной инфекции немедленно обращаться к врачу.
Обновления о ситуации будут публиковаться на странице ГУ «Львовский ОЦКПХ МЗ».
Напомним, стадо известно, что детский развлекательный комплекс Happy Land в Николаеве, где раньше отравились дети, временно закрыли на проверку.
Также недавно во Львове зафиксировали массовое отравление в одном из развлекательных заведений. Там уже установили причину вспышки острой кишечной инфекции.
По результатам эпидемиологического расследования по состоянию на 6 марта 2026 года возбудителем заболевания оказался норовирус.
В общей сложности тогда во Львове зафиксировали 44 случая инфицирования. Подавляющее большинство из которых — 32 пациента — это дети. Все больные завершили курс лечения и выписаны из медицинских учреждений в удовлетворительном состоянии.