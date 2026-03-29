Масове отруєння дітей у дитсадку на Львівщині: малюків госпіталізовано — яка причина
У Сокалі на Львівщині зафіксовано масове отруєння дітей у дитсадку. Госпіталізовано 8 малюків із симптомами кишкової інфекції.
Львівщина вкотре зазнала спалаху кишкової інфекції. Цього разу у Шептицькому районі отруїлися діти у дитсадку. Деяких малюків доправили до лікарні.
Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
Впродовж 27-29 березня 2026 року до інфекційного відділення Сокальської районної лікарні потрапили 8 дітей, йдеться у повідомленні.
У всіх спостерігалися класичні симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі та діарея. Стан госпіталізованих медики оцінюють як середньої важкості.
Попереднє розслідування встановило, що всі постраждалі відвідували один і той же дитячий садок у Сокалі та харчувалися в закладі.
Фацівці розпочали розлідування отруєння дітей на Львівщині
Фахівці Центру контролю та профілактики хвороб спільно з Держпродспоживслужбою вже розпочали епідеміологічне розслідування:
опитування дітей та їхніх батьків;
з’ясування, які продукти вживалися під час перебування в садку;
відбір зразків харчових продуктів, води та змивів для лабораторного аналізу;
обстеження працівників закладу.
Джерело інфекції та шляхи її передачі наразі встановлюються.
Медики закликають батьків та мешканців регіону уважно слідкувати за самопочуттям дітей. При появі симптомів кишкової інфекції — негайно звертатися до лікаря.
Оновлення про ситуацію публікуватимуться на сторінці ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ».
Нагадаємо, стадо відомо, що дитячий розважальний комплекс Happy Land у Миколаєві, де раніше отруїлися діти, тимчасово закрили на перевірку.
Тмкож недавно у Львові зафіксували масове отруєння в одному з розважальних закладів. Там вже встановили причину спалаху гострої кишкової інфекції.
За результатами епідеміологічного розслідування станом на 6 березня 2026 року, збудником захворювання виявився норовірус.
Загалом тоді у Львові зафіксували 44 випадки інфікування. Переважна більшість із яких — 32 пацієнти — це діти. Наразі всі хворі завершили курс лікування та виписані з медичних закладів у задовільному стані.