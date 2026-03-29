ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Львів
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
2 хв

Масове отруєння дітей у дитсадку на Львівщині: малюків госпіталізовано — яка причина

У Сокалі на Львівщині зафіксовано масове отруєння дітей у дитсадку. Госпіталізовано 8 малюків із симптомами кишкової інфекції.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Масове отруєння дітей у дитсадку на Львівщині: малюків госпіталізовано — яка причина

Масове отруєння у дитсадку / © Unsplash

Львівщина вкотре зазнала спалаху кишкової інфекції. Цього разу у Шептицькому районі отруїлися діти у дитсадку. Деяких малюків доправили до лікарні.

Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Впродовж 27-29 березня 2026 року до інфекційного відділення Сокальської районної лікарні потрапили 8 дітей, йдеться у повідомленні.

У всіх спостерігалися класичні симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі та діарея. Стан госпіталізованих медики оцінюють як середньої важкості.

Попереднє розслідування встановило, що всі постраждалі відвідували один і той же дитячий садок у Сокалі та харчувалися в закладі.

Фацівці розпочали розлідування отруєння дітей на Львівщині

Фахівці Центру контролю та профілактики хвороб спільно з Держпродспоживслужбою вже розпочали епідеміологічне розслідування:

  • опитування дітей та їхніх батьків;

  • з’ясування, які продукти вживалися під час перебування в садку;

  • відбір зразків харчових продуктів, води та змивів для лабораторного аналізу;

  • обстеження працівників закладу.

Джерело інфекції та шляхи її передачі наразі встановлюються.

Медики закликають батьків та мешканців регіону уважно слідкувати за самопочуттям дітей. При появі симптомів кишкової інфекції — негайно звертатися до лікаря.

Оновлення про ситуацію публікуватимуться на сторінці ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ».

Нагадаємо, стадо відомо, що дитячий розважальний комплекс Happy Land у Миколаєві, де раніше отруїлися діти, тимчасово закрили на перевірку.

Тмкож недавно у Львові зафіксували масове отруєння в одному з розважальних закладів. Там вже встановили причину спалаху гострої кишкової інфекції.

За результатами епідеміологічного розслідування станом на 6 березня 2026 року, збудником захворювання виявився норовірус.

Загалом тоді у Львові зафіксували 44 випадки інфікування. Переважна більшість із яких — 32 пацієнти — це діти. Наразі всі хворі завершили курс лікування та виписані з медичних закладів у задовільному стані.

Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie