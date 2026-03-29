Масове отруєння дітей у дитсадку на Львівщині: малюків госпіталізовано — яка причина

Масове отруєння у дитсадку / © Unsplash

Реклама

Львівщина вкотре зазнала спалаху кишкової інфекції. Цього разу у Шептицькому районі отруїлися діти у дитсадку. Деяких малюків доправили до лікарні.

Про це повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Впродовж 27-29 березня 2026 року до інфекційного відділення Сокальської районної лікарні потрапили 8 дітей, йдеться у повідомленні.

Реклама

У всіх спостерігалися класичні симптоми гострої кишкової інфекції: нудота, блювота, біль у животі та діарея. Стан госпіталізованих медики оцінюють як середньої важкості.

Попереднє розслідування встановило, що всі постраждалі відвідували один і той же дитячий садок у Сокалі та харчувалися в закладі.

Фацівці розпочали розлідування отруєння дітей на Львівщині

Фахівці Центру контролю та профілактики хвороб спільно з Держпродспоживслужбою вже розпочали епідеміологічне розслідування:

опитування дітей та їхніх батьків;

з’ясування, які продукти вживалися під час перебування в садку;

відбір зразків харчових продуктів, води та змивів для лабораторного аналізу;

обстеження працівників закладу.

Джерело інфекції та шляхи її передачі наразі встановлюються.

Реклама

Медики закликають батьків та мешканців регіону уважно слідкувати за самопочуттям дітей. При появі симптомів кишкової інфекції — негайно звертатися до лікаря.

Оновлення про ситуацію публікуватимуться на сторінці ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ».

Нагадаємо, стадо відомо, що дитячий розважальний комплекс Happy Land у Миколаєві, де раніше отруїлися діти, тимчасово закрили на перевірку.

Тмкож недавно у Львові зафіксували масове отруєння в одному з розважальних закладів. Там вже встановили причину спалаху гострої кишкової інфекції.

Реклама

За результатами епідеміологічного розслідування станом на 6 березня 2026 року, збудником захворювання виявився норовірус.

Загалом тоді у Львові зафіксували 44 випадки інфікування. Переважна більшість із яких — 32 пацієнти — це діти. Наразі всі хворі завершили курс лікування та виписані з медичних закладів у задовільному стані.