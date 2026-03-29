Львов
85
1 мин

На Львовщине автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие (фото)

Во Львовской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

Мария Бойко
ДТП на Львовщине / © Facebook / Полиция Львовской области

Во Львовской области в селе Новое Село Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, перевозивший пассажиров во Львов. В результате удара четыре человека оказались в больнице.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, авария случилась около 10:50. За рулем легковушки находилась 23-летняя местная жительница.

Водитель Chevrolet Aveo не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автобусом маршрута «Стронятин — Новое Село — Куликов — Львов», которым управлял 69-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили:

  • 23-летняя водитель Chevrolet;

  • 16-летняя пассажирка легковушки;

  • 15-летняя девушка — пассажирка автобуса;

  • 75-летняя женщина — пассажирка автобуса.

Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения региона.

Полицейские уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Последствия ДТП на Львовщине / © Facebook / Полиция Львовской области

Санкция статьи предусматривает:

  • ограничение свободы на срок до трех лет;

  • лишение права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Напомним, во Львове внедорожник «Мерседес» врезался в трамвай

