На Львовщине автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие (фото)

ДТП на Львовщине / © Facebook / Полиция Львовской области

Во Львовской области в селе Новое Село Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, перевозивший пассажиров во Львов. В результате удара четыре человека оказались в больнице.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, авария случилась около 10:50. За рулем легковушки находилась 23-летняя местная жительница.

Водитель Chevrolet Aveo не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автобусом маршрута «Стронятин — Новое Село — Куликов — Львов», которым управлял 69-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили:

23-летняя водитель Chevrolet;

16-летняя пассажирка легковушки;

15-летняя девушка — пассажирка автобуса;

75-летняя женщина — пассажирка автобуса.

Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения региона.

Полицейские уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Последствия ДТП на Львовщине / © Facebook / Полиция Львовской области

Санкция статьи предусматривает:

ограничение свободы на срок до трех лет ;

лишение права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

