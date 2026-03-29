На Львовщине автомобиль врезался в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие (фото)
Во Львовской области произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.
Во Львовской области в селе Новое Село Chevrolet Aveo выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, перевозивший пассажиров во Львов. В результате удара четыре человека оказались в больнице.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
По данным правоохранителей, авария случилась около 10:50. За рулем легковушки находилась 23-летняя местная жительница.
Водитель Chevrolet Aveo не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автобусом маршрута «Стронятин — Новое Село — Куликов — Львов», которым управлял 69-летний мужчина.
В результате ДТП травмы получили:
23-летняя водитель Chevrolet;
16-летняя пассажирка легковушки;
15-летняя девушка — пассажирка автобуса;
75-летняя женщина — пассажирка автобуса.
Всех пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения региона.
Полицейские уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).
Санкция статьи предусматривает:
ограничение свободы на срок до трех лет;
лишение права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.
Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
