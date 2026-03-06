Во Львове назвали причину массового отравления в развлекательном центре

Больница

Во Львове установили причину вспышки острой кишечной инфекции в одном из развлекательных заведений города.

Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Что стало причиной массового отравления во Львове

По результатам эпидемиологического расследования по состоянию на 6 марта 2026 года, возбудителем заболевания оказался норовирус.

В общей сложности зафиксировали 44 случая инфицирования. Подавляющее большинство из которых — 32 пациента — это дети. Все больные завершили курс лечения и выписаны из медицинских учреждений в удовлетворительном состоянии.

Пути передачи норовируса и особенности инфекции

Эпидемиологи выяснили, что распространение вируса, вероятно, произошло контактным путём. Основными факторами передачи стали игровое оборудование, предметы совместного использования, загрязненные поверхности и несоблюдение гигиены рук.

Высокое количество пострадавших специалисты объясняют специфическими свойствами норовируса:

Чрезвычайная заразность. Для заражения достаточно микроскопической дозы (от 10 до 100 частиц вируса).

Устойчивость. Возбудитель неделями сохраняется на поверхностях и является резистентным ко многим дезинфицирующим средствам.

Продолжительность распространения. Человек остается источником инфекции до двух недель даже после исчезновения симптомов.

Как предотвратить инфицирование норовирусом

В помещениях развлекательного центра уже была проведена полная дезинфекция. Прежде, чем заведение снова откроют для посетителей, запланировали проведение дополнительных лабораторных исследований объектов окружающей среды и гигиеническое обучение персонала.

Для защиты от норовируса медики призывают соблюдать базовые правила гигиены: тщательно мыть руки с мылом (особенно после туалета и общественных мест), мыть овощи и фрукты, а также употреблять термически обработанные продукты и безопасную воду. При появлении первых симптомов кишечного расстройства нужно немедленно обращаться к врачу.

Массовое отравление во Львове — что известно

Ранее во Львове зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. В течение 22-23 февраля 2026 во Львовскую областную инфекционную больницу доставили 15 пациентов с симптомами острой кишечной инфекции.

Впоследствии стало известно, что за помощью обратился 21 человек, из которых 18 — дети. Накануне они посещали один из детских развлекательных центров города.

Предварительно медики диагностировали у больных острую кишечную инфекцию после посещения детского развлекательного центра Dragon Park.

Впоследствии во Львове снова резко возросло количество больных. Тогда на 26 февраля зафиксировали уже 38 случаев заболевания, большинство из них — среди детей.