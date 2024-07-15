На Львівщині невідомі кинули гранату в будівлю ТЦК

У Львівській області невідомі кинули гранату в будівлю РТЦК та СП. У результаті пошкоджені вікна, ніхто не постраждав.

За даними поліції Львівщини, вибух стався близько 1:45 ночі.

"За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік. На місці події працюють слідчо-оперативна група відділення поліції №2 Золочівського районного відділу поліції, спеціалісти криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини", – повідомили у відомстві.

Наразі поліцейські вирішують питання правової кваліфікації події.

Нпгажаємо, у Луцьку невідомі кинули гранату у людей. Поліція встановила особу правопорушника. Ним виявився 35-річний житель Луцького району.

Хильнув і підірвав гранату! Двох поранено!

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