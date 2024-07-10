У Львові прощаються із загиблою лікаркою із "Охматдиту" Світланою Лук’янчик (фото)

За словами колег, у момент удару лікарка евакуювала в укриття дітей, що перебували на діалізі.
У Львові у середу, 10 липня, прощаються із загиблою внаслідок удар по "Охматдиту" лікаркою Світланою Лук’янчик. 30-річна львів’янка працювала в дитячій лікарні нефлогом.
Фото із прощання опублікувало Еспресо.
Провести Світлану в останню путь прийшли, рідні, друзі, колеги та небайдужі львів’яни. Поховають Світлану Лук’яньчик біля батьків, на Голосківському цвинтарі.
За словами колег, у момент удару лікарка евакуювала в укриття дітей, що перебували на діалізі. До останньої миті виконувала лікарський і людський обовʼязок рятувати життя.
Нагадаємо, 8 липня Росія цинічно завдала удару ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит". Внаслідок удару було зруйноване токсикологічне відділення. Загинуло двоє дорослих, серед них - лікарка Світлана Лук'янчик.
Мер Львова розповів, що Світлана мала складну, але яскраву долю. Вона народилася у Львові та зростала без батьків. Після завершення навчання у Національному медичному університеті імені Богомольця пішла працювати лікарем-нефрологом у відділенні, де лікують дітей з хронічною хворобою нирок всіх видів та ступенів важкості.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про загиблу 30-річну лікарку з "Охматдиту" Світлану Лук'янчик.
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