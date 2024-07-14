У Львові пронеслася потужна гроза: блискавки спричинили вибух та пожежу (відео)

У мікрорайоні Левандівка від удару блискавки спалахнув трансформатор або електропідстанція.

Увечері в неділю, 14 липня, у місті Львові вирувала стихія: небо затягнуло хмарами і почалася потужна гроза.

Відео негоди очевидці публікують у соцмережах.

Як повідомляють у місцевих пабліках, удари блискавок подекуди наробили шкоди.

На вулиці Кобилиці спалахнули дроти на лінії електропередач.

Як повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко, внаслідок замикання повітряної лінії електропостачання без світла тимчасово залишились будинки приватного сектору та будинки двоповерхової забудови довкола вулиці Кобилиці.

На вулиці Трускавецькій спалахнула пожежа у полі, де загорілася закинута дерев’яна будівля. Пожежники, які прибули на місце спершу не могли дістатися до місця загоряння.

Мешканці мікрорайону Левандівка повідомили, що від удару блискавки спалахнув трансформатор або електропідстанція. У прилеглих районах Рясне та Білогорща почалися проблеми з електроенергією. Мешканці скаржились на перепади напруги.

У Львівській міській раді повідомили, що аварійні бригади перевіряють інформацію щодо загоряння в межах вулиці Городоцької в Залізничному районі міста, та підтвердили, що у місті фіксують перепад напруги через грозу.

У Львові під час грози блискавки спричинили вибух та пожежу

Нагадаємо, раніше на Львівщині у водоймі втопилися одразу двоє хлопців. Правоохоронці встановлюють всі причини та обставини трагедії.

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