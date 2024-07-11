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За 30 метрів від українського берега Тиси виявили тіло людини: деталі, фото

За 30 метрів від українського берега Тиси виявили тіло людини: деталі, фото

Річка Тиса / Фото: wikipedia.org

Це вже 16 випадок утоплення від початку року під час спроби перетнути річки.

За 30 метрів від українського берега річки Тиси прикордонники виявили тіло людини.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Facebook.

"Людину без ознак життя помітили прикордонники Мукачівського загону під час моніторингу ділянки відповідності на кордоні з Румунією", – йдеться у повідомленні.

Тіло чоловіка на березі Тиси / © Держприкордонслужба України
Тіло чоловіка на березі Тиси / Фото: Держприкордонслужба України

У Держприкордонслужбі зазначають, що це вже 16 випадок утоплення від початку року під час спроби перетнути річки.

"Тож нагадуємо, що незаконний перетин річкових кордонів може становити серйозну загрозу для вашого життя та здоров’я", – зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, Тиса, яку в народі називають "річкою смерті", обросла фортифікаціями від ухилянтів.

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