На Львівщині ліквідують самовільні встановлені блокпости

Чоловікам, які встановили блокпости радять йти у військкомати або тероборону.

На Львівщині будуть модернізувати або ліквідовувати самовільно встановлені блокпости на дорогах, які заважають доїзду гуманітарної допомоги та армії.

Про це розповів на брифінгу заступник голови Львівської облвійськадміністрації Віталій Загайний, інформує НВ.

"На території Львова та у Львівській області мають бути офіційні блокпости. Частину самовільних блокпостів, які з перших днів створили на території області, перетворять на спостережні пости, коли пост розгортається на 90 градусів. Такі пости не перекривають рух транспорту і виконують свою функцію. Інші самовільні блокпости ми будемо ліквідовувати. В межах 2−3 днів ми наведемо порядок з цим", — сказав Загайний.

Чоловікам, які встановили блокпости радять йти у військкомати або тероборону.

Раніше радник голови керівника Офісу президента Олексій Арестович закликав бійців самооборони західних областей України негайно розвантажити дороги для безперешкодного руху транспорту, який везе міжнарожний гумінатарний вантаж.