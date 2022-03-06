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На Львівщині ліквідують самовільні встановлені блокпости

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На Львівщині ліквідують самовільні встановлені блокпости

Національна поліція України

Чоловікам, які встановили блокпости радять йти у військкомати або тероборону.

На Львівщині будуть модернізувати або ліквідовувати самовільно встановлені блокпости на дорогах, які заважають доїзду гуманітарної допомоги та армії.

Про це розповів на брифінгу заступник голови Львівської облвійськадміністрації Віталій Загайний, інформує НВ.

"На території Львова та у Львівській області мають бути офіційні блокпости. Частину самовільних блокпостів, які з перших днів створили на території області, перетворять на спостережні пости, коли пост розгортається на 90 градусів. Такі пости не перекривають рух транспорту і виконують свою функцію. Інші самовільні блокпости ми будемо ліквідовувати. В межах 2−3 днів ми наведемо порядок з цим", — сказав Загайний.

Чоловікам, які встановили блокпости радять йти у військкомати або тероборону.

Раніше радник голови керівника Офісу президента Олексій Арестович закликав бійців самооборони західних областей України негайно розвантажити дороги для безперешкодного руху транспорту, який везе міжнарожний гумінатарний вантаж.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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