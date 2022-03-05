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Востаннє таке було під час Другої світової війни: у Львові винесли з храму та заховали цінне розп'яття

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Востаннє таке було під час Другої світової війни: у Львові винесли з храму та заховали цінне розп'яття

Фото: Андре Луїс Алвес

У Львові побоюються балістичних ударів та ховають цінні пам'ятки.

У Львові 5 березня зняли і заховали цінне розп’яття, яке стояло у Вірменському соборі. Востаннє його знімали під час Другої світової війни. 

Про це повідомляє видання видання "Кредо". 

"2012 року вівтар "Голгота" реставрували протягом пів року. Тепер настав час подбати про його врятування. Також сховано інші культурні цінності храму", - йдеться у повідомленні. 

У Львові також демонтували інші пам'ятники, а деякі загорнули в плівку, щоб вберегти від пошкоджень. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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