Востаннє таке було під час Другої світової війни: у Львові винесли з храму та заховали цінне розп'яття

Востаннє таке було під час Другої світової війни: у Львові винесли з храму та заховали цінне розп'яття

У Львові побоюються балістичних ударів та ховають цінні пам'ятки.

У Львові 5 березня зняли і заховали цінне розп’яття, яке стояло у Вірменському соборі. Востаннє його знімали під час Другої світової війни.

Про це повідомляє видання видання "Кредо".

"2012 року вівтар "Голгота" реставрували протягом пів року. Тепер настав час подбати про його врятування. Також сховано інші культурні цінності храму", - йдеться у повідомленні.

У Львові також демонтували інші пам'ятники, а деякі загорнули в плівку, щоб вберегти від пошкоджень.