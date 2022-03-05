У Львівській області складно додзвонитись на 102: перелік резервних номерів

У Львівській області складно додзвонитись на 102: перелік резервних номерів

До поліції можна зателефонувати за резервними номерами.

Поліція Львівщини повідомляє, що у зв’язку з великою кількістю звернень та повідомлень оперативна лінія 102 працює в режимі критичних навантажень.

Про це повідомили в Нацполіції.

У випадку, якщо Вам не вдається додзвонитись на основну лінію, телефонуйте за мобільними номерами: 096 322 51 67, 068 020 55 81, 068 097 17 08, 098 957 97 18, 068 310 91 86, 098 182 89 02, 095 912 70 61, 093 422 58 45, 098 182 89 01