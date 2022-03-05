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У Львівській області складно додзвонитись на 102: перелік резервних номерів

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До поліції можна зателефонувати за резервними номерами.

Поліція Львівщини повідомляє, що у зв’язку з великою кількістю звернень та повідомлень оперативна лінія 102 працює в режимі критичних навантажень.

Про це повідомили в Нацполіції. 

У випадку, якщо Вам не вдається додзвонитись на основну лінію, телефонуйте за мобільними номерами: 096 322 51 67, 068 020 55 81, 068 097 17 08, 098 957 97 18, 068 310 91 86, 098 182 89 02, 095 912 70 61, 093 422 58 45, 098 182 89 01

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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