Неможливо дотелефонуватись з мобільного: у Львові припинив працювати стаціонарний телефонний зв'язок

Неможливо дотелефонуватись з мобільного: у Львові припинив працювати стаціонарний телефонний зв'язок

Наразі неможливо здійснити вхідні та вихідні дзвінки між стаціонарними та мобільними операторами.

Сьогодні, 4 березня, у Львові виникли проблеми з роботою стаціонарних телефонів.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Фіксуємо несправну роботу стаціонарних телефонів у Львові. Наразі неможливо здійснити вхідні та вихідні дзвінки між стаціонарними та мобільними операторами. Зберігаймо спокій", - повідомив мер Львова.

Наразі причини виникнення проблеми із стаціонарним зв'язком не повідомляються.

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