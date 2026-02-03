Жестокое убийство собаки во Львовской области: полиция ищет преступника

Полиция Украины / © Национальная полиция Украины

Во Львовской области полиция ищет того, кто убил домашнюю собаку в селе Старое Село. О преступлении сообщила 24-летняя владелица животного вечером 2 февраля. На место происшествия выезжали следователи и эксперты-криминалисты.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

По предварительным данным правоохранителей, животное скончалось вскоре после получения ранения. При осмотре в позвоночнике собаки обнаружили металлические фрагменты, которые, вероятно, являются частями дробных патронов. Тело животного направлено на экспертизу для окончательного установления причин смерти и типа оружия, из которого был произведен выстрел.

По факту инцидента возбуждено уголовное производство. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Пустомытовской окружной прокуратуры по следующим параметрам:

Квалификация: ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными).

Возможное наказание: ограничение свободы сроком от одного до трех лет или заключение на срок от двух до трех лет.

Дополнительные меры: предусмотрена обязательная конфискация животного (если у злоумышленника есть другие).

Полицейские разыскивают застрелившую собаку во Львовском районе. / © Полиция Львовской области

Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию причастного лица. Правоохранители обращаются к гражданам: всех, кто стал свидетелем происшествия или владеет информацией о личности стрелка, просят немедленно позвонить по телефону на линию 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.

