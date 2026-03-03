У Львові жінка поглумилася над виставкою пам’яті загиблих в Оленівці військовополонених (фото, відео)

У Львові жінка поглумилася над виставкою, присвяченою загиблим в Оленівці військовополоненим / © Колаж з фото музею «Територія терору» та поліції Львівської області

У Львові 28 лютого на території музейного комплексу невідома жінка пошкодила меморіальні лампадки біля портретів загиблих в Оленівці українських військовополонених. Поліція вже встановила особу правопорушниці та притягнула її до відповідальності.

Про це повідомили у Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» та в поліції Львівської області.

«Невідома особа поглумилася над пам’яттю загиблих в окупованій Оленівці українських військовополонених», — вказано в заяві музею.

Зловмисниця перекинула лампадки та порушила порядок біля кожного стенда вуличної експозиції з портретами полеглих, яку організували до третьої річниці теракту. Йдеться про події у ніч проти 29 липня 2022 року, коли російські військові здійснили вибух у селищі Оленівка, де утримувалися оборонці «Азовсталі». Через це тоді загинули щонайменше 53 українські військовослужбовці.

«Ми, команда Музею, глибоко засмучені та обурені цим вчинком. Усі необхідні матеріали вже передали правоохоронним органам для встановлення винного та притягнення до відповідальності», — зазначили в установі.

Жінка розкидала лампадки біля виставки у Львові / © Меморіальний музей тоталітарних режимів «Територія Терору»

У музеї також звернулися до громадян із проханням бути пильними: якщо помічаєте підозрілі дії біля пам’ятних місць — не залишайте це без уваги. Адже збереження пам’яті про тих, хто віддав життя за Україну, є спільною відповідальністю.

Реакція поліції на пошкодження лампадок у Львові

Поліція Львівської області спершу поінформувала, що в місті правоохоронці проводять перевірку за фактом пошкодження лампадок біля меморіального музею.

Цей факт зареєстровано до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Пізніше у поліції поінформували, що у Львові поліцейські притягнули до відповідальності жінку, яка пошкодила лампадки біля музею. Щодо правопорушниці склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство. Вона попросила вибачення за вчинок.

Жінка, яка поглумилися над виставкою у Львові / © Поліція Львівської області

До слова, поліція Києва затримала 37-річного киянина, який на Майдані Незалежності цинічно висміював меморіал загиблим воїнам та вимагав прибрати прапорці. Щоб уникнути впізнання після публікації відео, чоловік зголив вуса, проте правоохоронці розшукали його за місцем проживання. З’ясувалося, що зловмисник перебуває у СЗЧ; пояснити свої дії він не зміг.