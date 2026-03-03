Во Львове женщина надругалась над выставкой памяти погибших в Оленовке военнопленных (фото, видео)

Во Львове женщина надругалась над выставкой, посвященной погибшим в Оленовке военнопленным

Во Львове 28 февраля на территории музейного комплекса неизвестная женщина повредила мемориальные лампадки возле портретов погибших в Оленовке украинских военнопленных. Полиция уже установила личность правонарушительницы и привлекла ее к ответственности.

Об этом сообщили в Мемориальном музее тоталитарных режимов «Территория Террора» и в полиции Львовской области.

«Неизвестный надругался над памятью погибших в оккупированной Оленовке украинских военнопленных», — указано в заявлении музея.

Злоумышленница опрокинула лампадки и нарушила порядок возле каждого стенда уличной экспозиции с портретами павших, которую организовали к третьей годовщине теракта. Речь идет о событиях в ночь на 29 июля 2022 года, когда российские военные совершили взрыв в поселке Оленовка, где удерживались защитники «Азовстали». Из-за этого тогда погибли по меньшей мере 53 украинских военнослужащих.

«Мы, команда Музея, глубоко расстроены и возмущены этим поступком. Все необходимые материалы уже передали правоохранительным органам для установления виновного и привлечения к ответственности», — отметили в учреждении.

Женщина разбросала лампадки возле выставки во Львове

В музее также обратились к гражданам с просьбой быть бдительными: если замечаете подозрительные действия возле памятных мест — не оставляйте это без внимания. Ведь сохранение памяти о тех, кто отдал жизнь за Украину, является общей ответственностью.

Реакция полиции на повреждение лампадок во Львове

Полиция Львовской области сначала проинформировала, что в городе правоохранители проводят проверку по факту повреждения лампадок возле мемориального музея.

Этот факт зарегистрирован в Единый учет заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Позже в полиции сообщили, что во Львове полицейские привлекли к ответственности женщину, которая повредила лампадки возле музея. В отношении правонарушительницы составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве. Она извинилась за поступок.

Женщина, которая надругалась над выставкой во Львове / © Полиция Львовской области

