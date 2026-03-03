Унікальна операція у Львові: хлопчикові видалили жовчний через один прокол

У Львові 6-річному хлопчикові видалили жовчний міхур / © Дитяча Лікарня Святого Миколая

У Львові хірурги дитячої лікарні святого Миколая провели 6-річному хлопчикові операцію з видалення жовчного міхура за інноваційною методикою — через один прокол замість традиційних чотирьох розрізів.

Як повідомили в медзакладі, втручання виконали через 1,5-сантиметровий розріз у ділянці пупка. Такий підхід дозволяє зменшити біль, ризик ускладнень і скоротити період відновлення.

Від реанімації до складної операції

Давид народився передчасно — на 28-му тижні вагітності. У перші дні лікарі реанімації боролися за його життя. Проте тривала антибіотикотерапія, необхідна для порятунку немовляти, згодом спричинила серйозне ускладнення — утворення каменів у жовчному міхурі.

Упродовж кількох років медики намагалися зупинити розвиток жовчнокам’яної хвороби медикаментозно, однак стан дитини погіршувався. Камені заповнили міхур настільки, що він майже припинив функціонувати, а хлопчик страждав від постійного болю.

За словами матері, у Давида часто болів живіт, виникала блювота жовчю, двічі він ледь не знепритомнів через рух каменів. Хлопчик був змушений постійно приймати спазмолітики.

Операція без шрамів

Попри рекомендації почекати через вік дитини батьки звернулися до львівських фахівців. У лікарні святого Миколая застосували щадну лапароскопічну методику — через один прокол.

Медичний директор закладу Олександр Калінчук пояснив, що менша кількість проколів означає менший біль і швидше відновлення. Крім того, рубець після такої операції фактично непомітний, адже ховається в пупку. Дітей зазвичай виписують менш ніж за добу, і в разі відсутності ускладнень вони не потребують суворої дієти.

Саме так сталося і з Давидом. Після операції хлопчик швидко відновився і вже повернувся до звичного життя. Тепер він готується до школи та може насолоджуватися дитинством без болю.

