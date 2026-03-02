Частина Львова і околиць залишилася без води: що сталося і як довго триватиме

Частина Львова раптово залишилася без води / © facebook/Андрій Садовий

Реклама

Сьогодні, 2 березня частина Львова залишилась без води через самовільні роботи приватної техніки на ділянці, через яку проходить магістральний водогін у селі Домажир.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Він наголосив, що аварія не пов’язана з роботою міських служб чи станом водопровідних мереж.

Реклама

«На місці працюють аварійні бригади. Ліквідація наслідків триває безперервно. Роботи триватимуть всю ніч, щоб якнайшвидше відновити водопостачання», — запевнив міський голова.

За його словами, для мешканців організовано підвіз води — автоцистернами та через встановлені ємності з наповненням.

Влада Львова звернулося до правоохоронних органів за фактом пошкодження критичної інфраструктури приватною технікою. На місці проводять слідчі дії.

Що кажуть у Львівводоканалі

Комунальники розповіли, що через складність аварії не можна назвати точний час відновлення водопостачання.

Реклама

Попередньо ліквідація аварії може тривати близько 24 годин. Після завершення ремонтних робіт буде потрібен додатковий час для заповнення магістрального водогону та відновлення подачі води до споживачів.

Водопостачання було повністю припинено на 117 вулицях Львова (3376 будинків), а також у прилеглих населених пунктах.

Раніше Володимир Зеленський попередив, що Росія планує завдати ударів по водопостачанню в Україні. Мета окупантів — залишити українців без води.