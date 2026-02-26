У Львові чоловік запшикав військових ТЦК перцевим балончиком: що з ним було далі (відео)

У Львові напад на ТЦК закінчився ВЛК та кримінальною справою

У Львові цивільний під час перевірки документів застосував проти працівників ТЦК та поліції перцевий балончик.

Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП, опублікувавши відео інциденту.

На кадрах видно, як військові ТЦК підходять до трьох чоловіків, що йдуть вулицею, і просять показати документи. У відповідь один із цивільних зненацька дістає балончик і пшикає військовому в обличчя.

За інформацією ТЦК, усі троє з групи оповіщення з пошкодженнями дихальних шляхів та сльозових оболонок очей доставлені до медичного закладу.

Що сталося з цими цивільними

У ТЦК стверджують, що ці громадяни виявилися порушниками військового обліку. Один з них, був доставлений до приміщення РТЦК, пройшов військово-лікарську комісію та визнаний придатним до військової служби.

Нападнику було оголошено підозру за ч.2 ст.345 ККУ і ч.2 ст.350 ККУ, що загрожує обмеженням волі на термін від 3 до 5 років.

Позиція ТЦК

«Але хочемо зосередити увагу на іншому — у відповідь на спокійне та толерантне звернення військовослужбовця нападник відразу розпилив газ. На сьогодні ми спостерігаємо, як російська пропаганда намагається сформувати в суспільстві агресивне ставлення до військовослужбовців ТЦК через викривлення фактів та подій. На жаль, інколи в росіян це виходить. Надане відео допоможе розкрити, інколи незручну, правду для нашого суспільства», — зауважили у військкоматі.

Нагадаємо, що в Одесі працівник ТЦК відкрив вогонь вслід цивільному, який намагався втекти від групи оповіщення. Проте у ТЦК запевнили, що військові зовсім не стріляли в цивільного, а нібито влаштували конфлікт між собою.