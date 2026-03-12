Во Львове работник ТЦК отметелил мужчину до перелома и теперь пойдет под суд (фото)

Работники ГБР передали в суд дело в отношении военного ТЦК, который избил гражданского / © Государственное бюро расследований

ГБР завершило расследование инцидента во Львове, где работник ТЦК и СП применил силу к 56-летнему мужчине. Конфликт во время проверки документов закончился для пострадавшего переломом плеча и больницей.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Работники ГБР передали в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего Шевченковского районного ТЦК во Львове.

По данным следствия, во время проверки документов в одном из районов города сотрудники ТЦК остановили 56-летнего местного жителя. Между сторонами возник спор, во время которого один из военных применил физическую силу и ударил мужчину.

После инцидента работники ТЦК держали гражданского за руки и силой посадили его в служебный автомобиль. В то же время, как отмечается, военный не включил портативный видеорегистратор, которым был оснащен.

«Во время прохождения военно-врачебной комиссии у пострадавшего диагностировали перелом бугристости левой плечевой кости. Травма относится к телесным повреждениям средней степени тяжести», — отметили в ГБР.

Военного обвиняют в превышении власти военным должностным лицом, повлекшем телесные повреждения средней тяжести. За это ему грозит до 12 лет заключения.

Работник ГБР и военнослужащий ТЦК, который избил мужчину / © Государственное бюро расследований

К слову, ранее Верховный Суд окончательно подтвердил приговор работнику Золочевского ТЦК на Львовщине Богдану О., который незаконно мобилизовал 44-летнего Владимира Малицкого. Несмотря на то, что мужчина был единственным опекуном лежачего отца с I группой инвалидности, чиновник игнорировал документы в личном деле и отправил военнообязанного на полигон. Из-за этого старенький отец остался дома один без присмотра, пока тревогу не забили соседи. После огласки Малицкого демобилизовали, а военного за превышение полномочий оштрафовали.