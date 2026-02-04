Смерть мужчины в Яворовском ТЦК: появились детали расследования

В Яворивском ТЦК скончался 48-летний мужчина / © Freepik

На Львовщине правоохранители выясняют обстоятельства смерти 48-летнего военнообязанного, умершего в помещении Яворивского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщила представитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, передает «Суспільне».

По ее словам, уголовное производство возбуждено по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «естественная смерть».

Что обнаружили эксперты

Предварительный осмотр тела не выявил признаков насилия или телесных повреждений. По предварительным медицинским выводам, причиной смерти могла стать внезапная сердечная недостаточность. Окончательная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи проводят необходимые процессуальные действия и собирают все данные для установления полной картины события.

Что известно о смерти в ТЦК

Напомним, 2 февраля во Львовской области, в городе Яворов, мужчину остановила группа оповещения вместе с представителем полиции для проверки военно-учетных документов.

Документов у него не было и находился в розыске. Его доставили в Яворивский РТЦК и СП для уточнения учетных данных.

Около 13:42 в тот же день другие военнообязанные, которые находились с ним в комнате отдыха, сообщили дежурному, что мужчине стало плохо. На место вызвали скорую, однако медики констатировали смерть. Тело доставили в больницу в Новояворовске для проведения вскрытия.

Как отмечали в областном ТЦК и СП, по предварительным данным медиков, причиной смерти также рассматривается алкогольное отравление. Окончательные выводы должна дать экспертиза.

Львовский областной ТЦК и СП прокомментировал обвинения. Там подтвердили, что действительно остановили Ивана Воловецкого для проверки военно-учетных документов. В военкомате утверждают, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.