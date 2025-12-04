- Дата публікації
-
- Категорія
- Львів
Різдвяний Львів 2025: повний чеклист святкових подій, які не можна пропустити у грудні
Атмосфера Різдва у Львові вже готова: головна ялинка засвітиться 5 грудня.
Львів традиційно перетворюється на гамірне плетиво різдвяних традицій, що триватиме весь грудень. Щоб не пропустити найцікавіше — від Різдвяної пошти до ходу звіздарів — варто скористатися повним чеклистом святкових активностей.
Про це пише lviv.travel.
Для того, щоб на повні груди відчути атмосферу Різдва у Львові, варто запам’ятати дві ключові дати відкриття головних символів свята:
Відкриття головної ялинки: Урочисте відкриття головної ялинки на площі перед Оперним театром відбудеться у переддень святого Миколая — 5 грудня о 18:00.
Відкриття головної шопки: Традиційну різдвяну шопку на площі Ринок, біля входу до Ратуші, відкривають наприкінці грудня, орієнтовно 19 числа.
А ось 10 обов’язкових дій, які варто зробити кожному у Львові, щоб зануритися у святкову атмосферу Різдва:
Зустріти святого Миколая: У місті працюють кілька резиденцій Миколая, зокрема біля головної ялинки, у Патріаршому домі та на тематичних дитячих просторах.
Відправити листівку з Різдвяної пошти: Щорічно Різдвяна пошта відкривається у Палаці Бандінеллі. Тут можна поставити спеціальний штемпель і надіслати святкове вітання.
Відвідати різдвяну майстерню: Культурні центри та дитячі студії організовують майстер-класи з виготовлення ялинкових прикрас, вертепних зірок та різдвяних свічок.
Обрати найсмачніший пампух: Хоча формат великого Свята Пампуха став стриманішим, на ярмарках можна спробувати класичні та крафтові начинки й проголосувати за улюблений смак.
Потрапити на Різдвяний ярмарок: Наприклад, ярмарок біля «Пструга» на вулиці Братів Рогатинців 49 працюватиме від 25 грудня до 7 січня, пропонуючи сувеніри, напої та невеликі концерти.
Заколядувати з незнайомими людьми: Долучитися до публічної коляди, наприклад, «Коляди на Валовій», яка традиційно поєднує спільний спів та збір коштів на благодійність.
Долучитися до ходу звіздарів: Ювілейна 20-й хід звіздарів «Спалах різдвяних звізд» відбудеться 28 грудня 2025 року. Колони стартують від площі Музейної.
Купити квитки на різдвяну виставу: Театри готують спеціальні різдвяні програми, від вертепних дійств і «Великої коляди» до дитячих вистав. Квитки рекомендується брати заздалегідь.
Нагадаємо, ціни на новорічні ялинки 2025 року коливатимуться в межах від 350 гривень до 4 тисяч гривень. Про це повідомив заступник директора КП «Світоч» Володимир Лебедко, зазначивши, що перші офіційні майданчики продажу відкриються вже від 3 грудня.
За його словами, вартість дерев залежатиме не лише від висоти, а й від зовнішнього вигляду й пишності хвої. Сосни стартують від 350 гривень, імпортні пухнасті ялинки можуть коштувати до 3–4 тисяч гривень. Окремі невеликі, але густі та привабливі дерево-композиції часто оцінюють дорожче, ніж високі, але менш ошатні.
Також очікується, що ціни на хвойні композиції будуть близькими до торішніх — у межах 200–1500 гривень, якщо ситуація на ринку не зміниться.