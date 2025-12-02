Де провести зимові вихідні на Львівщині: найцікавіші замки

Замок

Зимова пора робить замки Львівщини ще більш привабливими для туристів, а снігові дні додають їм особливого колориту. Палаци та фортеці регіону, серед яких Підгорецький, Олеський та Жовківський замки, стають популярними локаціями для подорожей та фотосесій.

Про це повідомляє “Вікімандри«.

Підгорецький замок розташований у селі Підгірці Золочівського району за 80 км від Львова і входить до складу Львівської національної галереї мистецтв як музей‑заповідник. Це палацово-оборонний комплекс XVII століття з бастіонами, терасним парком і костелом святого Йосифа. Як зазначають «Фотографії Старого Львова», його часто порівнюють із Версалем через величну архітектуру та атмосферу, а також через легенду про Білу пані — привида, що блукає коридорами замку.

Олеський замок, розташований у селищі Олесько за 70 км від Львова, відомий із XIII століття. Він також є музеєм‑заповідником і зберігає колекції живопису, скульптури та ікон. У зимовий період територія замку та внутрішні експозиції працюють за скороченим графіком, проте сніги та тумани навколо замкової гори роблять прогулянки особливо атмосферними. Як зазначають у музеї, «невеликі зали з експозиціями дозволять із користю та цікавістю перечекати холод усередині».

Жовківський замок, розташований у центрі Жовкви, формує разом із ринковою площею частину історико-архітектурного заповідника міста. Після тривалої реставрації у замку відкрито 11 залів площею близько 700 кв. м, де представлено до 200 експонатів, включно з портретами, іконами та декоративним мистецтвом. У зимовий період замок працює й є зручною локацією для денного відвідування з Львова, адже знаходиться всього за 25 км від міста. Водночас можна поєднати огляд замку з прогулянкою старою Жовквою.

Крім класичних замків, туристам варто відвідати Державний історико‑культурний заповідник «Тустань» поблизу села Урич — це скельний масив із реконструкціями дерев’яної фортеці, віртуальними моделями та зимовими маршрутами. Популярністю користується й Національний природний парк «Сколівські Бескиди», де туристи можуть насолоджуватися маркованими пішими маршрутами та катанням на невеликих локальних гірськолижних трасах.

