Рождественский Львов 2025: полный чеклист праздничных событий, которые нельзя пропустить в декабре

Львов традиционно превращается в шумное плетение рождественских традиций, которое продлится весь декабрь. Чтобы не пропустить самое интересное — от Рождественской почты до шествия звездочетов — стоит воспользоваться полным чеклистом праздничных активностей.

Для того, чтобы полной грудью почувствовать атмосферу Рождества во Львове, стоит запомнить две ключевые даты открытия главных символов праздника:

Открытие главной елки: Торжественное открытие главной елки на площади перед Оперным театром состоится в канун святого Николая — 5 декабря в 18:00 .

Открытие главной шопки: Традиционную рождественскую шопку на площади Рынок, у входа в Ратушу, открывают в конце декабря, ориентировочно 19 числа.

А вот 10 обязательных действий, которые следует совершить каждому во Львове, чтобы погрузиться в праздничную атмосферу Рождества:

Встретить святого Николая: В городе работают несколько резиденций Николая, в том числе у главной елки, в Патриаршем доме и на тематических детских просторах.

Отправить открытку с Рождественской почты: Ежегодно Рождественская почта открывается во Дворце Бандинелли. Здесь можно поставить специальный штемпель и послать праздничное поздравление.

Посетить рождественскую мастерскую: Культурные центры и детские студии организуют мастер-классы по изготовлению елочных украшений, вертепных звезд и рождественских свечей.

Выбрать самый вкусный пончик: Хотя формат великого Праздника Пышка стал более сдержанным, на ярмарках можно попробовать классические и крафтовые начинки и проголосовать за любимый вкус.

Попасть на Рождественскую ярмарку: Например, ярмарка возле «Пструга» на улице Братьев Рогатинцев 49 будет работать с 25 декабря по 7 января, предлагая сувениры, напитки и небольшие концерты.

Закалядовать с незнакомыми людьми: Присоединиться к публичной коляде, например, «Рождество на Валовой», которая традиционно объединяет совместное пение и сбор средств на благотворительность.

Присоединиться к шествию звездочетов: Юбилейный 20-й ход звездочетов «Вспышка рождественских звезд» состоится 28 декабря 2025 года . Колонны стартуют от площади Музейной.

Купить билеты на рождественское представление: Театры готовят специальные рождественские программы, от вертепных действ и «Большой коляды» до детских спектаклей. Билеты рекомендуется принимать заранее.

Напомним, цены на новогодние елки 2025 будут колебаться в пределах от 350 гривен до 4 тысяч гривен. Об этом сообщил заместитель директора КП «Свиточ» Владимир Лебедко, отметив, что первые официальные площадки продажи откроются уже с 3 декабря.

По его словам, стоимость деревьев будет зависеть не только от высоты, но и от внешнего вида и пышности хвои. Сосны стартуют от 350 гривен, импортные пушистые елки могут стоить до 3-4 тысяч гривен. Отдельные небольшие, но густые и привлекательные дерево-композиции часто оценивают дороже высоких, но менее нарядных.

Также ожидается, что цены на хвойные композиции будут близки к прошлогодним — в пределах 200–1500 гривен, если ситуация на рынке не изменится.