Львів
322
2 хв

Голова Львівської ОВА Максим Козицький завів новий роман: що відомо про його обраницю

Голова Львівської ОВА перестав приховувати стосунки з проректоркою ЛНМУ.

Ігор Бережанський
Максим Козицький і Наталія Матолінець у VIP-ложі під час перегляду балету “Мавка” у Львівській опері

Максим Козицький і Наталія Матолінець у VIP-ложі під час перегляду балету “Мавка” у Львівській опері / © Високий замок

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький завів романтичні стосунки із проректоркою з лікувальної роботи ЛНМУ імені Данила Галицького Наталією Матолінець.

Про це пише «Високий замок».

Пару помітили разом у багатьох публічних місцях: у ZAG-галереї, яка є власністю Зіновія Козицького (відомого бізнесмена, батька Максима Козицького), на благодійних аукціонах, які відбуваються в  готелі Козицьких у Східниці, на різноманітних концертах, зокрема, нещодавно на концерті «Океану Ельзи», на дипломатичних прийомах.

Разом Козицького і Матолінець бачили навіть влітку у Римі, на Конференції з відновлення України.

Також на останній фото журналісти помітилии на середньому пальці правої руки пані Наталії з’явився перстень з діамантом, який нагадує заручиновий перстень.

«Очільник області вперше з’явився на публіці у компанії пані Наталії у червні цього року, на офіційному прийомі у консульстві Чеської Республіки у Львові», — пише «Високий замок».

Днями Максим Козицький і Наталія Матолінець дивилися у Львівській опері «Мавку». Після цього заходу голова ОВА оприлюднив ліричний допис у соцмережах.

Що відомо про Наталію Матолінець?

Журналісти львівського видання «Високий замок» дізналися, що нова обраниця Львівського голови ОВА має звання «Заслужений лікар України». Матолінець — докторка медичних наук, професорка, донедавна працювала медичним директором Першого ТМО міста Львова. Тепер працює проректоркою з лікувальної роботи ЛНМУ імені Данила Галицького.

За словами журналістів, пані Наталія була у шлюбі, має дорослого сина. Родом Наталія Матолінець (Хміль) із села Поворськ Ковельського району, що на Волині.

Що відомо про колишню дружину Козицького

Нагадаємо, наприкінці березня цього року Максим Козицький розлучився з Оксаною Козицькою. У шлюбі подружжя перебувало з 2004 року. Від шлюбу у них є донька.

Як зазначає ZAXID.NET, у 2023 році Оксана Козицька стала власницею двох квартир у Львові (81,1 м² та 175 м²), а також паркомісця.

«Нерухомість із такою ж площею Максим Козицький вказував у декларації за 2022 рік, тому йдеться не про нову нерухомість, а про зміну власника — голова ЛОВА у 2023 році переписав квартири на дружину», — нагадали у виданні.

Також Оксана Козицька є власницею Audi Q5 2021 року випуску. Крім того, за інформацією того ж ZAXID.NET, у 2022 році вона також мала фінансові зобов’язання перед своїм свекром Зіновієм Козицьким на 2,1 млн грн.

