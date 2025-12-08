Поліція встановила нападників на артистів ансамблю "Гуцулія": хто вони

Нападникам на "Гуцулію" по 17-21 рік

Поліція встановила особи чотирьох хуліганів, які на АЗС у Шептицькому напали на учасників ансамблю «Гуцулія». Це молоді хлопці: двом — по 21 року, іншим — 17 та 18 років.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Трьом фігурантам уже повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Ще один наразі переховується. Тому повідомлення про підозру вручено його батьку в процесуальному порядку.

Одному з підозрюваних суд вже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Аналогічне клопотання подано до суду й щодо інших дебоширів.

Також щодо звинувачень у бездіяльності поліцейських Управління поліції охорони, які прибули на місце події — за цим фактом працює Головна інспекція.

«Очікую доповіді керівництва Нацполіції щодо висновку службового розслідування, яке стане основою для подальших рішень», — повідомив міністр.

«Вчинок цих юнаків — це напад на людей. Це — злочин. І подібні дії не мають виправдань ні за віком, ні за обставинами. Кожен, хто обирає шлях насильства, отримає справедливе покарання», — запевнив Клименко.

Нагадаємо, у ніч проти 7 грудня у Шептицькому (колишній Червоноград) Львівської області троє місцевих мешканців побили артистів Національного ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» та водія мікроавтобуса, яким їхали артисти.

Як розповіли у прокуратурі Львівської області, ансамбль повертався з-за кордону в Івано-Франківськ з гастрольного туру та зупинився на АЗС. Коли частина пасажирів пішли в магазин, їхні місця зайняли троє незнайомців та відмовлялися вийти.

Покинули салон вони лише після повторного прохання диригента ансамблю, який повернувся з магазину. Вийшовши з транспорту, один з молодиків ударив водія мікроавтобуса в обличчя.

Попри намагання працівників музичного колективу уникнути сутички, конфлікт продовжувався і у приміщенні заправки, і на вулиці. У подальшому виникла бійка.

Як наслідок, водій мікроавтобуса отримав, зокрема, черепно-мозкову травму та струс мозку, один з артистів перелом кістки руки, диригент хору та ще один артист — забої обличчя.

Художній керівник Василь Шеремета повідомив, що правоохоронці, які прибули на місце конфлікту спокійно спілкувалися з нападниками, не реагуючи на агресивну поведінку та нецензурну лексику.