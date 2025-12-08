- Дата публикации
Львов
973
2 мин
Полиция установила нападавших на артистов ансамбля "Гуцулия": кто они
Злоумышленникам, напавшим на артистов «Гуцулии» — от 17 до 21 года, и троим из них уже объявлено о подозрении.
Полиция установила личности четырех хулиганов, напавших на АЗС в Шептицком на участников ансамбля «Гуцулия». Это молодые ребята: двоим — по 21 год, другим — 17 и 18 лет.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Еще один скрывается. Поэтому сообщение о подозрении вручено его отцу в процессуальном порядке.
Одному из подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Аналогичное ходатайство подано в суд и в отношении других дебоширов.
Также по поводу обвинений в бездействии полицейских Управления полиции охраны, прибывших на место происшествия — по этому факту работает Главная инспекция.
«Ожидаю доклада руководства Нацполиции о заключении служебного расследования, которое станет основанием для дальнейших решений», — сообщил министр.
«Поступок этих юношей — это нападение на людей. Это — преступление. И подобные действия не имеют оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам. Каждый избирающий путь насилия получит справедливое наказание», — заверил Клименко.
Напомним, в ночь на 7 декабря в Шептицком (бывший Червоноград) Львовской области трое местных жителей избили артистов Национального ансамбля песни и танца «Гуцулия» и водителя микроавтобуса, которым ехали артисты.
Как рассказали в прокуратуре Львовской области, ансамбль возвращался из-за границы в Ивано-Франковск из гастрольного тура и остановился на АЗС. Когда часть пассажиров пошла в магазин, их места заняли три незнакомца и отказывались выйти.
Покинули салон они только после повторной просьбы вернувшегося из магазина дирижера ансамбля. Выйдя из транспорта, один из молодых людей ударил водителя микроавтобуса в лицо.
Несмотря на попытки работников музыкального коллектива избежать столкновения, конфликт продолжался и в помещении заправки, и на улице. В дальнейшем возникла драка.
Как следствие, водитель микроавтобуса получил, в частности, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, один из артистов — перелом кости руки, дирижер хора и еще один артист — ушибы лица.
Художественный руководитель Василий Шеремета сообщил, что прибывшие на место конфликта правоохранители спокойно общались с нападавшими, не реагируя на агрессивное поведение и нецензурную лексику.