Полиция установила нападавших на артистов ансамбля "Гуцулия": кто они

Нападавшим на "Гуцулию" по 17–21 год

Полиция установила личности четырех хулиганов, напавших на АЗС в Шептицком на участников ансамбля «Гуцулия». Это молодые ребята: двоим — по 21 год, другим — 17 и 18 лет.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Трем фигурантам уже сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Еще один скрывается. Поэтому сообщение о подозрении вручено его отцу в процессуальном порядке.

Одному из подозреваемых суд уже избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Аналогичное ходатайство подано в суд и в отношении других дебоширов.

Также по поводу обвинений в бездействии полицейских Управления полиции охраны, прибывших на место происшествия — по этому факту работает Главная инспекция.

«Ожидаю доклада руководства Нацполиции о заключении служебного расследования, которое станет основанием для дальнейших решений», — сообщил министр.

«Поступок этих юношей — это нападение на людей. Это — преступление. И подобные действия не имеют оправданий ни по возрасту, ни по обстоятельствам. Каждый избирающий путь насилия получит справедливое наказание», — заверил Клименко.

Напомним, в ночь на 7 декабря в Шептицком (бывший Червоноград) Львовской области трое местных жителей избили артистов Национального ансамбля песни и танца «Гуцулия» и водителя микроавтобуса, которым ехали артисты.

Как рассказали в прокуратуре Львовской области, ансамбль возвращался из-за границы в Ивано-Франковск из гастрольного тура и остановился на АЗС. Когда часть пассажиров пошла в магазин, их места заняли три незнакомца и отказывались выйти.

Покинули салон они только после повторной просьбы вернувшегося из магазина дирижера ансамбля. Выйдя из транспорта, один из молодых людей ударил водителя микроавтобуса в лицо.

Несмотря на попытки работников музыкального коллектива избежать столкновения, конфликт продолжался и в помещении заправки, и на улице. В дальнейшем возникла драка.

Как следствие, водитель микроавтобуса получил, в частности, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, один из артистов — перелом кости руки, дирижер хора и еще один артист — ушибы лица.

Художественный руководитель Василий Шеремета сообщил, что прибывшие на место конфликта правоохранители спокойно общались с нападавшими, не реагируя на агрессивное поведение и нецензурную лексику.