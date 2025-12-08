Напад на артистів ансамблю "Гуцулія" на Львівщині прокоментувала поліція

Напад на артистів ансамблю «Гуцулія» / © скриншот з відео

Поліція Львівської області розслідує обставини нападу на артистів національного ансамблю «Гуцулія» та їхнього водія у місті Шептицький. Унаслідок конфлікту на АЗС четверо мешканців Івано-Франківська отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомила поліція Львівської області.

У поліції вказали, що правоохоронці розслідують обставини побиття чотирьох мешканців Івано-Франківської області.

Інцидент стався 7 грудня близько 3:30 на території автозаправки на вулиці Львівській у Шептицькому. Там компанія людей вчинила конфлікт із водієм та пасажирами мікроавтобуса. Останні — артисти одного з прикарпатських народних ансамблів. Вони поверталися з гастрольного туру до Івано-Франківськ та заїхали на АЗС.

Під час конфлікту тілесні ушкодження отримали троє артистів та водій з Івано-Франківська віком від 25 до 44 років. В одного з них — перелом, в інших — забої та садна.

Поліцейські встановили усіх учасників сутички. З ними тривають слідчі дії.

За цим фактом слідчі прокуратури розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство. За це загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або ув’язнення на строк до чотирьох років. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 7 грудня стало відомо, що на АЗС у місті Шептицький група з приблизно шести невідомих молодиків та трьох дівчат скоїла напад на артистів ансамблю «Гуцулія», які поверталися з гастролей. Художній керівник Василь Шеремета повідомив, що нападники увірвалися до автобуса і застосували фізичне насильство. Унаслідок нападу артисти отримали численні травми: зламані носи, забої ребер, струс мозку, складний перелом зі зміщенням (потрібна операція), а також постраждала адміністраторка.