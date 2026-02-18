- Дата публікації
Пенсіонер організував наркобізнес у власній оселі: що йому загрожує
Львів’янину загрожує 10 років в’язниці за розповсюдження канабісу.
У Львові затримали 62-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у масштабній торгівлі канабісом. Чоловік організував збут наркотичних речовин безпосередньо у власній квартирі, продаючи товар «з рук у руки». Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Поліція Львівської області.
Поліцейські задокументували кілька випадків незаконної діяльності фігуранта. Затримання відбулося 11 лютого саме під час чергової угоди: підозрюваний намагався продати клієнту десять зіп-пакетів із наркотичною речовиною.
Як повідомляють поліцейські, під час обшуку в помешканні львів’янина правоохоронці знайшли докази його наркобізнесу. Зокрема, вилучили велику партію канабісу, гроші, отримані від продажу, та засоби для фасування товару. Усі речові докази наразі направлені на експертизу.
«Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до десяти років тюрми», — зазначають у поліції Львівщини.
Наразі триває досудове розслідування. Слідчі та прокурори вирішують питання про обрання затриманому запобіжного заходу.
