Львів
42
2 хв

Пенсіонер організував наркобізнес у власній оселі: що йому загрожує

Львів’янину загрожує 10 років в’язниці за розповсюдження канабісу.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Львів’янину загрожує 10 років в’язниці за розповсюдження канабісу. / © Поліція Львівської області

У Львові затримали 62-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у масштабній торгівлі канабісом. Чоловік організував збут наркотичних речовин безпосередньо у власній квартирі, продаючи товар «з рук у руки». Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Поліція Львівської області.

Поліцейські задокументували кілька випадків незаконної діяльності фігуранта. Затримання відбулося 11 лютого саме під час чергової угоди: підозрюваний намагався продати клієнту десять зіп-пакетів із наркотичною речовиною.

Як повідомляють поліцейські, під час обшуку в помешканні львів’янина правоохоронці знайшли докази його наркобізнесу. Зокрема, вилучили велику партію канабісу, гроші, отримані від продажу, та засоби для фасування товару. Усі речові докази наразі направлені на експертизу.

Львів’янину загрожує 10 років в’язниці за розповсюдження канабісу. / © Поліція Львівської області

«Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею передбачає до десяти років тюрми», — зазначають у поліції Львівщини.

Львів’янину загрожує 10 років в’язниці за розповсюдження канабісу. / © Поліція Львівської області

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі та прокурори вирішують питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві 4-річний хлопчик отруївся пігулкою з наркотичною речовиною після того, як залишився без нагляду матері.

Раніше ми писали про те, що у Києві 20-річний молодик продав метадон 17‐річному підлітку, а той помер від передозування.

