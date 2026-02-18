Пенсионер организовал наркобизнес в собственном доме: что ему угрожает

Львовянину грозит 10 лет тюрьмы за распространение каннабиса. / © Полиция Львовской области

Реклама

Во Львове задержан 62-летний местный житель, подозреваемый в масштабной торговле каннабисом. Мужчина организовал сбыт наркотических веществ непосредственно в собственной квартире, продавая товар «из рук в руки». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Полицейские документировали несколько случаев незаконной деятельности фигуранта. Задержание произошло 11 февраля как раз во время очередного соглашения: подозреваемый пытался продать клиенту десять зип-пакетов с наркотическим веществом.

Реклама

Как сообщают полицейские, во время обыска в доме львовянина правоохранители нашли доказательства его наркобизнеса. В частности, изъяли большую партию каннабиса, деньги, вырученные от продажи, и средства для фасовки товара. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Львовянину грозит 10 лет тюрьмы за распространение каннабиса. / © Полиция Львовской области

«Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет тюрьмы», — отмечают полиции Львовщины.

Львовянину грозит 10 лет тюрьмы за распространение каннабиса. / © Полиция Львовской области

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Следователи и прокуроры решают вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Напомним, в Киеве 4-летний мальчик отравился таблеткой с наркотическим веществом после того, как остался без присмотра матери.

Реклама

Ранее мы писали о том, что в Киеве 20-летний парень продал метадон 17-летнему подростку, а тот умер от передозировки.