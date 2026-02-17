ТСН у соціальних мережах

Львів
"У селі не бачили жодних проблем": що кажуть сусіди про батька, який застрелив дітей на Львівщині

На Львівщині 42-річний чоловік застрелив двох власних дітей і покінчив із собою. Сусіди розповіли, якою була родина, що кажуть правоохоронці та які мотиви розглядає слідство.

Поліція

Поліція / © Поліція Запорізької області

На Львівщині з’явилися нові подробиці моторошної трагедії, під час якої загинули двоє дітей і їхній батько. Йдеться про стрілянину в селі Станіславчик Золочівського району.

Про це пише видання “Суспільне”.

Пізно ввечері 15 лютого 42-річний чоловік застрелив власних дітей із мисливської рушниці, після чого, за попередніми даними слідства, вкоротив собі віку. Постріли почула бабуся дітей, яка перебувала в будинку та викликала поліцію.

Що кажуть сусіди про родину

Місцеві жителі шоковані трагедією і запевняють: родина не справляла враження проблемної.

Жителька села Марія Шишка розповідає, що знала чоловіка з дитинства та вважала його спокійною людиною. За її словами, родина була забезпеченою, діти — вихованими та старанними у школі.

“Нічого дивного того вечора я не помітила. Він не пив, не був агресивним. Завжди допомагав, коли просили. Діти були чемні, адекватні. Ми всі в шоці”, — розповіла жінка.

Інша мешканка села Валентина Караїм каже, що дізналася про трагедію близько 23:00 від знайомої.

“Діти були дуже добрі, усміхнені. Жінка планувала їхнє майбутнє, говорила, що їде заробляти доньці на випускний. Ніяких конфліктів у родині не помічали”, — зазначає вона.

Подруга родини Ганна також не може повірити в те, що сталося:

“Сім’я була благополучна, батько дбав про дітей, проводжав до школи, готував їсти. Мама працювала за кордоном. З боку виглядало, що все добре”.

Що відомо слідству

Староста села Володимир Ясінський підтвердив, що родина не перебувала на обліку в соціальних службах чи правоохоронних органах. За його словами, діти добре навчалися, мали друзів і користувалися авторитетом серед однолітків.

У поліції повідомили, що чоловік користувався зареєстрованою гладкоствольною мисливською рушницею 12 калібру та раніше працював єгерем. Наразі призначено низку судових експертиз, зокрема щодо наявності алкоголю чи інших речовин у крові загиблого.

Як повідомила ТСН.ua речниця Львівської обласної прокуратури, слідчі вивчають вміст мобільних телефонів та листування загиблих, щоб встановити можливі мотиви злочину.

За попередньою інформацією з джерел у правоохоронних органах, однією з версій мотиву трагедії можуть бути сімейні конфлікти на ґрунті ревнощів. Ймовірно, чоловік підозрював дружину, яка перебувала на заробітках у Польщі, у зраді та боявся, що вона забере дітей за кордон. Цю версію ще перевіряють і вона не є остаточною.

